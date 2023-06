MIAMI (AP) – Le maire de Miami, Francis Suarez, le plus récent candidat à la présidentielle républicaine, a fait quelques distinctions entre lui et ses rivaux jeudi, suggérant que l’interdiction de l’avortement de six semaines promulguée par le gouverneur de Floride Ron DeSantis est trop sévère et montrant une ouverture à changer le système d’immigration du pays.

Dans une interview avec l’Associated Press, Suarez a exprimé son soutien à une interdiction fédérale de l’avortement de 15 semaines, affirmant que le pays « n’en est pas encore là » sur six semaines. Il a également déclaré que son statut de seul candidat hispanique dans la course au GOP lui donnait « beaucoup de crédibilité » dans une conversation sur la réforme des lois sur l’immigration, bien qu’il soit vague sur ce qu’il proposerait.

« Je pense que nous devons ajuster l’immigration légale et qu’elle doit être liée à notre taux d’emploi et à notre taux de natalité en baisse », a déclaré Suarez, d’ascendance cubaine. « Et je pense que nous devons faire quelque chose avec ceux qui sont sans papiers dans notre pays. »

Suarez, 45 ans, a officialisé sa candidature mercredi en déposant des documents auprès de la Commission électorale fédérale. Il a annoncé sa course jeudi sur « Good Morning America » ​​d’ABC, évitant les questions sur le principal favori du GOP, l’ancien président Donald Trump, qui a comparu devant le tribunal fédéral de la ville de Suarez il y a deux jours pour avoir illégalement accumulé des documents classifiés et refusé les demandes du gouvernement. pour les rendre.

Il est le troisième résident de Floride à lancer une candidature à la Maison Blanche en 2024, mais la course est jusqu’à présent largement considérée comme une compétition entre les deux autres candidats de son État : Trump et DeSantis. Suarez a déclaré qu’il n’avait pas voté pour Trump comme président en 2016 ou 2020 ou pour DeSantis comme gouverneur en 2018, bien qu’il ait fini par le soutenir en 2022.

Suarez s’est exprimé jeudi à la bibliothèque Reagan en Californie, louant à plusieurs reprises son père, le premier maire cubain de Miami, qui a voyagé avec lui. Il a déclaré que sous l’administration du président Joe Biden, l’inflation était élevée, le sans-abrisme s’aggravait et le pays perdait son influence dans le monde.

« Nous ne devons pas hésiter à relever les défis qui nous permettront de continuer à assurer la prospérité générationnelle », a déclaré Suarez. « Pour relever ce défi, nous avons besoin d’un leader fort qui partage les valeurs américaines, qui comprend que l’unité est plus puissante que la division. »

En ce qui concerne l’avortement, Suarez a indiqué à l’AP que les limites de la nouvelle loi en Floride et dans d’autres États sont beaucoup plus strictes que ce qu’il soutiendrait en tant que président.

« Écoutez, je pense que le pays n’en est pas encore là », a-t-il déclaré à propos de l’interdiction de six semaines, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Il a déclaré qu’il soutiendrait une interdiction fédérale de l’avortement de 15 semaines à de rares exceptions près, conformément à un plan proposé par le sénateur GOP Lindsey Graham de Caroline du Sud l’année dernière, dont les républicains plus modérés ont tenté de se distancier avant les élections de mi-mandat.

« Nous sommes dans une situation où 70% du pays est d’accord avec une limitation de 15 semaines où il y a une exception pour la vie de la mère et une exception pour le viol et l’inceste, et je pense que c’est une position qui sauvera énormément nombre de bébés », a déclaré Suarez. « S’il y avait ce genre de loi fédérale, c’est celle que je soutiendrais en tant que président. »

L’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride entrera en vigueur si l’interdiction actuelle de 15 semaines de l’État est confirmée dans le cadre d’une contestation judiciaire en cours devant la Cour suprême de l’État, contrôlée par les conservateurs.

L’avortement a été jusqu’à présent un problème majeur dans le domaine présidentiel républicain, avec des candidats comme DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence soutenant des interdictions de six semaines. Le sénateur américain Tim Scott, comme Suarez, a soutenu une interdiction fédérale de 15 semaines, tandis que l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley a déclaré qu’elle soutenait une interdiction fédérale mais n’a pas précisé combien de semaines.

Trump, dont les nominations à la Cour suprême des États-Unis ont conduit à l’annulation de Roe v. Wade, a suggéré que l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride est « trop ​​​​dure » et a blâmé les partisans républicains de l’avortement pour les pertes du GOP à mi-parcours de l’année dernière.

En matière d’immigration, Suarez a reconnu qu’il était nécessaire de sécuriser la frontière et de modifier le système d’immigration. De nombreux rivaux républicains de Suarez soutiennent des politiques d’immigration intransigeantes, notamment le déploiement de troupes et le rétablissement d’une politique de Trump qui faisait attendre les demandeurs d’asile au Mexique.

DeSantis a déclaré que Trump n’avait pas tenu ses promesses de durcir la frontière et s’était engagé à faire plus, disant récemment aux électeurs de Caroline du Sud qu’il fermerait la frontière.

Au cours de son mandat, Trump a promulgué plus de 400 changements de politique d’immigration, notamment en séparant les enfants de leurs parents à la frontière sans aucun plan pour les réunir.

Dans l’interview, Suarez a également répondu à des questions sur un récent rapport du Miami Herald disant que le FBI enquêtait sur les paiements qu’il avait reçus d’un promoteur qui cherchait à obtenir des permis de la ville. Il a précisé qu’il n’avait pas été contacté par les enquêteurs.

Suarez a déclaré qu’il avait contacté la Commission sur l’éthique et la confiance du public du comté de Miami-Dade, qui examine les allégations avec les procureurs de l’État.

« Je suis confiant et j’ai dit que je n’utiliserai pas et n’ai pas utilisé ma position officielle au profit d’un parti privé, et je ne le ferai jamais non plus en tant que maire ou président », a-t-il déclaré.

Adriana Gomez Licon, Associated Press