Suarez refuse de s’excuser auprès du Ghana pour un incident de handball

Doha, Qatar — Luis Suarez a déclaré qu’il ne s’excuserait pas pour l’incident controversé du handball qui a privé le Ghana d’une place en demi-finale de la Coupe du monde 2010 après avoir été informé qu’il était considéré comme un “diable” dans la nation africaine avant le match revanche de vendredi avec l’Uruguay au Qatar 2022.

Suarez, 35 ans, a été expulsé pour avoir retenu la tête de Dominic Adiyiah avec ses mains dans la dernière minute des prolongations du quart de finale de 2010 à Soccer City, en Afrique du Sud.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Bien que le Ghana ait reçu un penalty pour gagner le match, qui était à égalité 1-1, Asamoah Gyan a raté son coup de pied et l’Uruguay a ensuite réservé une demi-finale contre les Pays-Bas en s’imposant 4-2 aux tirs au but.

L’incident a été l’un des plus controversés de l’histoire de la Coupe du monde et a privé le Ghana de la chance de devenir la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la compétition.

Les deux pays se retrouveront à Al Janoub vendredi, l’Uruguay devant gagner pour avoir un espoir de qualification aux dépens du Ghana du groupe H.

Mais après avoir été informé par un journaliste ghanéen qu’il est « considéré comme diablo – le diable – au Ghana et nous voulons vous retirer demain”, a déclaré Suarez, il n’est pas responsable de l’échec du Ghana à remporter le match de 2010.

Luis Suarez a déclaré qu’il n’était pas fautif pour avoir joué un rôle dans la sortie du Ghana de la Coupe du monde 2010. Photo de Tullio Pouilles – FIFA/FIFA via Getty Images

“Je ne m’excuse pas pour ça, j’ai fait le handball, mais le joueur ghanéen a raté le penalty, pas moi”, a déclaré Suarez lors d’une conférence de presse à Doha. “Je pourrais m’excuser si j’ai blessé un joueur avec un tacle et que j’ai reçu un carton rouge, mais dans cette situation, je prends un carton rouge et l’arbitre dit pénalité.

“Ce n’est pas ma faute, je n’ai pas raté le penalty. Le joueur qui a raté le penalty a dit qu’il ferait de même [as I did] dans cette situation. Ce n’est pas ma responsabilité dans cette situation.”

La carrière de Suarez a été éclipsée par un certain nombre de controverses sur le terrain, notamment une suspension de huit matches pour avoir abusé racialement de Patrice Evra de Manchester United alors qu’il jouait pour Liverpool et d’autres interdictions pour avoir mordu des adversaires tout en jouant en Premier League et pendant son séjour à Ajax et Uruguay.

-Dawson: Le Ghana veut se venger de l’incident du handball de Suarez

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

– Coupe du monde 2022: Comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

Et Suarez a déclaré que parler de vengeance dans le match du Ghana est “contre-productif” en soulignant comment il a pu passer de l’interdiction de quatre mois qu’il a reçue de la FIFA pour avoir mordu l’Italien Giorgio Chiellini alors qu’il jouait pour l’Uruguay au 2014. Coupe du monde.

“Je ne sais pas ce que les gens disent de la vengeance”, a ajouté Suarez. “Les joueurs qui jouaient demain étaient peut-être, ce qui avait huit ans à l’époque [in 2010]?”

“Ils disent que je suis le diable et ces choses, mais ce que j’ai fait avec Chiellini, j’ai joué contre lui après, j’ai fait une erreur et nous nous sommes serré la main.

“Vous ne pouvez pas continuer à penser au passé et à la vengeance, car cela peut être contre-productif.”

Si l’Uruguay ne gagne pas vendredi, on s’attend à ce que Suarez se retire du football international, mais il a déclaré que son pays peut toujours obtenir un résultat en s’appuyant sur les qualités de l’Uruguay en tant que petite nation.

“Nous sommes confrontés à des temps difficiles”, a-t-il déclaré. “Mais c’est notre Coupe du monde maintenant. Nous aimerions être dans une situation différente, mais nous sommes des Uruguayens et nous sommes habitués à cette lutte.

“Nous sommes assez bons joueurs pour être dans une situation différente, mais nous pouvons relever le défi contre les difficultés.

“En tant que footballeurs, nous avons l’habitude de trouver des excuses, mais tous nos joueurs font du bon travail dans leurs clubs et nous sommes là pour notre pays, alors arrêtons de trouver des excuses.”