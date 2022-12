Suarez qualifié de “diable” avant le match de rancune contre le Ghana

L’Uruguay affronte les Africains au Qatar vendredi – 12 ans après leur dernier affrontement explosif en Coupe du monde

L’attaquant uruguayen Luis Suarez a refusé de s’excuser pour son tristement célèbre handball contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2010, alors que les deux nations se préparent à se battre à nouveau au Qatar vendredi.

Suarez a été impliqué dans l’un des moments les plus controversés de l’histoire de la Coupe du monde lorsqu’il a empêché un certain but du Ghana en frappant délibérément le ballon hors de la ligne pendant les derniers instants de la prolongation lors de leur quart de finale en Afrique du Sud il y a 12 ans.

Suarez a été expulsé pour l’acte, mais le Ghanéen Asamoah Gyan a raté le coup de pied suivant avant que l’Uruguay ne batte les Africains lors d’une séance de tirs au but pour atteindre la demi-finale.

Suarez a été salué comme un héros par ses coéquipiers et ses compatriotes après le match pour un acte qui a divisé l’opinion des fans de football depuis.

Le handball 2010 de Suarez est l’un des moments les plus tristement célèbres de l’histoire de la Coupe du monde.

© Michael Steele / Getty Images



Vendredi, le Ghana cherchera à se venger alors qu’il affrontera l’Uruguay et Suarez dans un affrontement du Groupe H au Qatar – les deux nations étant en lice pour une place dans les 16 derniers.

A la veille du match, il a été dit à Suarez par un journaliste ghanéen lors d’une conférence de presse que de nombreuses personnes dans le pays africain considèrent l’attaquant comme le “diable lui-même” à cause du handball.

“Je ne m’excuse pas pour ça, j’ai pris le handball, mais le joueur ghanéen a raté le penalty” a répondu l’attaquant de 35 ans.

“Je m’excuserais si j’avais blessé un joueur ou pris un carton rouge pour cela, mais j’ai pris un carton rouge (pour le handball). Ce n’était pas ma faute car je n’ai pas raté le penalty.

“Vous voyez le joueur qui a raté le penalty, il a dit qu’il ferait de même”, Suarez a ajouté.

Luis Suarez n’a aucun regret pour cet incident de handball contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2010 😳 pic.twitter.com/YW13GPfE5t — ESPN FC (@ESPNFC) 1 décembre 2022

A l’approche de la rencontre décisive de vendredi au stade Al Janoub, le Ghana domine l’Uruguay au classement du Groupe H avec trois points d’avance sur son adversaire.

Le Ghana a commencé sa campagne au Qatar avec une défaite 3-2 contre le Portugal, mais a rebondi avec une victoire palpitante 3-2 contre la Corée du Sud.

L’Uruguay a fait match nul 0-0 avec la Corée du Sud lors de son match d’ouverture, avant de subir une défaite 2-0 contre le Portugal.

Les Portugais sont déjà assurés d’une place dans les huitièmes de finale au Qatar avec deux victoires sur leurs deux matchs jusqu’à présent.