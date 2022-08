Suarez fait ses débuts au 2e Nacional en tant que remplaçant tardif dans la défaite

Montevideo (AFP) – Le grand uruguayen Luis Suarez a fait ses deuxièmes débuts avec son club d’enfance Nacional mardi mais n’a pas pu les empêcher de tomber sur une défaite 1-0 à domicile face à l’Atletico Goianiense.

Suarez, 35 ans, a fait son entrée en tant que remplaçant à la 74e minute à la place de Franco Fagundez, 17 ans après sa première apparition sous le maillot blanc du Nacional.

Il a été ovationné par les 30 000 fans en adoration à l’intérieur du stade Gran Parque Central de Montevideo.

Il avait un coup franc bloqué par le mur lors de sa brève apparition alors que Nacional mettait la pression dans le but de forcer l’égalisation lors du match aller de leur quart de finale de la Copa Sudamericana contre les Brésiliens.

Goianiense menait depuis la 23e minute grâce à une tête de Luiz Fernando et tenait malgré la domination totale du Nacional pour arracher la victoire.

Le vétéran Suarez a signé un contrat à court terme avec Nacional la semaine dernière, en vue de jouer au football régulièrement avant la Coupe du monde au Qatar, qui commence le 21 novembre.

Il s’est vu garantir au moins 16 départs pour l’équipe uruguayenne dans les 100 jours précédant la pièce maîtresse mondiale.

Suarez est le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale uruguayenne et a connu une carrière riche en histoire en Europe depuis qu’il a quitté son pays natal à l’âge de 19 ans.

Son sort le plus réussi a été un passage de six ans à Barcelone où il a remporté la Liga à quatre reprises et la Ligue des champions 2015.

En 2021, il a également remporté la Liga avec l’Atletico Madrid, qu’il a quitté en mai. Avant cela, il a joué pour Liverpool en Angleterre et pour les géants néerlandais de l’Ajax.

Suarez faisait partie d’une génération dorée de joueurs uruguayens qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, puis remporté la Copa America l’année suivante.