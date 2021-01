Luis Suarez et Diego Godin font partie des joueurs de football uruguayens qui appuient les appels à l’Association anglaise de football pour qu’elle revienne sur sa décision d’interdire Edinson Cavani pour avoir utilisé un terme espagnol pour les Noirs, ce que l’attaquant de Manchester United a déclaré être un salut affectueux.

Godin a publié une déclaration du syndicat des joueurs uruguayens selon laquelle la FA anglaise, et non Cavani, a commis un acte discriminatoire et raciste parce que la suspension de trois matchs punit toute notre culture, notre mode de vie.

Malheureusement, à travers sa sanction, l’Association anglaise de football exprime une ignorance et un dédain absolus pour une vision multiculturelle du monde, a lu un communiqué de l’Association uruguayenne des joueurs de football, qui a été tweeté par Suarez et Godin lundi.

Suarez, un attaquant de l’Atltico Madrid, a ajouté un emoji de coup de poing lorsqu’il a publié le tweet de Godin.

La déclaration du syndicat des joueurs exhorte la FA anglaise à revoir ses processus disciplinaires pour prendre en compte la pluralité des modes de vie et des cultures des peuples, et à annuler la sanction contre Cavani qui, selon elle, a terni sa réputation.

Cavani a également été condamné à une amende de 100000 livres (136500 $) et condamné à suivre une formation en face-à-face après avoir admis avoir enfreint les règles de la FA dans le message qu’il a envoyé à un ami sur Instagram après avoir marqué deux fois lors de la victoire de Uniteds 3-2 à Southampton en octobre en octobre. la Premier League.

La FA a déclaré que le commentaire était insultant, abusif, inapproprié et discrédite le jeu et constituait également une violation aggravée car il incluait une référence, expresse ou implicite, à la couleur et / ou à la race et / ou à l’origine ethnique.

Cavani, qui a déjà purgé un match de l’interdiction, s’est excusé peu de temps après avoir envoyé le message et n’a pas contesté l’accusation par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football, a déclaré United.

Suarez a été banni par la FA anglaise pendant huit matches en 2011 alors qu’il était joueur de Liverpool après avoir été reconnu coupable d’abus racial du défenseur de Manchester United Patrice Evra. Il aurait utilisé des mots insultants en espagnol, qui incluaient une référence à la couleur d’Evras, lors d’une dispute sur le terrain lors d’un match de Premier League à Anfield.

La déclaration publiée par Godin, un défenseur de Cagliari en Italie, n’a pas été signée par des joueurs individuels et n’incluait pas les coordonnées. Il était daté du 3 janvier.

