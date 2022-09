Suarez et Cavani travaillent-ils ensemble ? Et Nunez ? L’Uruguay a de grandes questions sur la Coupe du monde

Lors de ces dernières dates de la FIFA avant l’annonce des équipes de la Coupe du monde, la plupart des entraîneurs ne font que tourner en rond, profitant de la possibilité de réunir le groupe et d’examiner les options marginales, le plan de base pour le Qatar étant déjà bien établi.

Cela devrait être particulièrement vrai pour les Sud-Américains. Depuis le milieu de 2019, ils ont disputé deux versions de la Copa America plus dix-huit tours de qualification pour la Coupe du monde – plus qu’assez de matchs compétitifs pour mettre leur équipe en forme. C’est certainement le cas du Brésil, de l’Argentine et de l’Équateur.

Mais cela ne s’applique pas à l’Uruguay. Diego Alonso n’a été nommé entraîneur qu’à la fin de l’année dernière. Il a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de grandes décisions à prendre, ce qui fait des matches amicaux de l’Uruguay contre l’Iran et le Canada parmi les rencontres les plus intéressantes des prochains jours.

Alonso a été recruté après la fin du règne épique de 15 ans d’Oscar Washington Tabarez, sous la direction calme de laquelle l’Uruguay est revenu au sommet du football. Avec le recul, il aurait peut-être été préférable que Tabaez se retire après Russie 2018. Mais il est facile de comprendre pourquoi il a été séduit pour rester.

La route vers le Qatar coïnciderait avec la maturité footballistique des nouveaux milieux de terrain brillants – Federico Valverde et Rodrigo Bentancur – et ce serait également un dernier hourra pour les piliers vétérans de son équipe – comme Luis Suarez, Edinson Cavani et Diego Godin, ainsi que Fernando Muslera et Martin Caceres. Sur le papier, ça avait l’air merveilleux. Sur le terrain, il y avait des problèmes.

Edinson Cavani et Luis Suarez ont été des joueurs clés pour l’Uruguay, mais devraient-ils être sur le terrain ensemble ? Le manager Diego Alonso doit comprendre cela, et rapidement. Mauro Pimentel/AFP/Getty Images

La question clé – celle qui a déconcerté Tabarez et confronte maintenant Alonso – est de savoir comment trouver le bon équilibre. Combien de vétérans peuvent être alignés ensemble ?

Tabarez n’a jamais trouvé de réponse et a été encore plus défait par une combinaison de blessures et une cruelle série de rencontres. L’Uruguay semblait bien parti pour le Qatar jusqu’à ce qu’il doive affronter l’Argentine à domicile et à l’extérieur, et le Brésil à l’extérieur, ainsi que le redoutable voyage à l’extrême altitude de La Paz pour affronter la Bolivie. Quatre défaites, dont trois lourdes, ont forcé un changement.

Les matches ont été plus favorables à Alonso, qui a scellé la place de l’Uruguay en Coupe du monde avec des victoires contre le Paraguay, le Venezuela et le Pérou. Les adversaires du groupe au Qatar – la Corée du Sud, le Portugal et le Ghana – se révéleront beaucoup plus difficiles.

Alonso est bien conscient que l’équipe qu’il a sélectionnée pour se qualifier pour la Coupe du monde sera différente de l’équipe qu’il envoie dans le tournoi. Les prochains jours devraient rendre ces différences plus claires dans son esprit.

Le capitaine, leader et défenseur central de l’Uruguay, Godin, est clairement en déclin et a rencontré des problèmes physiques qui l’ont exclu des matchs de ce mois-ci. Plus tôt cette année, Alonso s’est assuré que Godin était bien protégé sur le terrain. Mais a-t-il même besoin d’être sélectionné?

Ronald Araujo de Barcelone pourrait être déplacé de l’arrière droit à sa position plus naturelle d’arrière central. Un partenariat d’Araujo avec Jose Maria Gimenez semble intéressant. Gimenez a dû se retirer de ces matchs en raison d’une blessure, donnant à Alonso la possibilité de confier une grande responsabilité défensive à Araujo en tant que défenseur central senior lors de ces deux matches. S’il est en forme, Godin ira sûrement à la Coupe du monde. Mais peut-être comme substitut plutôt que comme premier choix.

Et qui jouera dans le but ? Muslera s’est blessé en début d’année, et Sergio Rochet, basé à domicile, est intervenu. C’est un gardien compétent. Mais il y a une rigidité chez lui qui signifie qu’il ne sera jamais de classe mondiale. Muslera sera-t-il rappelé ou Alonso restera-t-il fidèle à Rochet ?

L’entraîneur uruguayen Diego Alonso a des questions difficiles lors des derniers matchs avant la Coupe du monde au Qatar. Matilde Campodonico/AFP/Getty Images

A l’autre bout du terrain, Cavani a été exclu de cette équipe. Il a le temps de retrouver sa forme physique à Valence et ira sûrement à la Coupe du monde. Mais à quel titre ? Il est de plus en plus reconnu que l’Uruguay ne peut plus aligner Cavani et Suarez ensemble – l’un d’eux doit attendre sur le banc.

Mais qu’en est-il de Darwin Nunez ? Peut-il jouer aux côtés d’un des vétérans ? Ou est-ce que l’Uruguay ferait mieux d’abandonner le 4-4-2 ? On a le sentiment que les milieux de terrain uruguayens – probablement la meilleure partie de l’équipe actuelle – fonctionnent mieux avec un autre système, celui qui leur permet d’en avoir trois au centre du terrain, plus un ailier volant pour étirer la défense adverse.

À deux mois du grand coup d’envoi, l’Uruguay a de sérieuses décisions à prendre, non seulement sur le personnel, mais aussi sur la forme et l’idée générale de l’équipe. Les matchs de préparation contre l’Iran et le Canada ont rarement été aussi importants.