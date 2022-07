Suarez dit avoir un accord préliminaire pour rejoindre Nacional

Montevideo (AFP) – L’ancienne star de Barcelone et de Liverpool, Luis Suarez, a annoncé mardi avoir conclu “un accord préliminaire” pour retourner dans son premier club Nacional pendant trois mois avant la Coupe du monde au Qatar.

L’attaquant Suarez, 35 ans, a quitté l’Atletico Madrid à la fin de la saison dernière et est à la recherche d’un nouveau club.

Il est le meilleur buteur de tous les temps de l’Uruguay et s’apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde.

“Tout d’abord, je voudrais dire merci pour la grande affection qui m’a été témoignée ainsi qu’à ma famille ces derniers jours”, a déclaré Suarez dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux.

Il a déclaré que cela avait rendu impossible “de rejeter la possibilité de revenir jouer pour Nacional et nous avons un accord préliminaire avec le club”.

Suarez a commencé sa carrière à Nacional, faisant ses débuts à l’âge de 18 ans en mai 2005.

Après une saison complète, il a déménagé à Groningen aux Pays-Bas, puis à Ajax un an plus tard.

Là, il a attiré l’attention de Liverpool et après trois saisons et demie en Angleterre, il a déménagé à Barcelone pour un montant de plus de 80 millions d’euros.

Il a connu son passage le plus réussi en Catalogne, remportant quatre titres de champion d’Espagne et la Ligue des champions en 2015, tandis qu’il a de nouveau remporté la Liga avec l’Atletico en 2021.

Il a acquis une notoriété lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud lorsque son dernier dégagement de but illégal en quart de finale contre le Ghana a empêché les Black Stars de devenir la première nation africaine à atteindre les quatre derniers du tournoi.

Suarez a été expulsé pour un handball délibéré, mais l’Uruguay a survécu au coup de pied qui a suivi et a ensuite progressé aux tirs au but.

Quatre ans plus tard, au Brésil, il s’est déshonoré en mordant l’Italien Giorgio Chiellini, pour lequel il a reçu une interdiction record de neuf matches de l’instance dirigeante du football mondial FIFA – c’était la troisième fois qu’il mordait un joueur adverse.

Il doit signer un contrat de trois mois avec Nacional pour jouer dans la compétition uruguayenne Clausura tout en se préparant pour la Coupe du monde au Qatar du 21 février au 18 décembre.

“Les détails seront finalisés dans les prochaines heures et nous espérons parvenir à l’accord que nous souhaitons tous et que nous pourrons tous profiter au maximum de cette nouvelle étape et nous voir dans les prochains jours”, a ajouté Suarez.