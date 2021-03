Suarez a déménagé au Barca pour 81 millions d’euros en 2014 et a formé un trident d’attaque mortel avec Messi et Neymar qui a vu le club remporter le triplé de la Liga, de la Copa del Rey et de la Ligue des champions lors de sa première saison. Suarez a battu Messi et Ronaldo en 2015-16 avec 40 buts en championnat pour remporter son deuxième Soulier d’Or européen.

Une brillante carrière a vu l’attaquant remporter une série de prix individuels et collectifs, dont quatre titres de la Liga, une Ligue des champions et quatre trophées de la Copa del Rey. Il a remporté la Copa America avec l’Uruguay en 2011 et est également le meilleur buteur de son pays, avec 63 buts, devant Edinson Cavani et Diego Forlan.

