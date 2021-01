VITORIA-GASTEIZ, Espagne: Luis Suarez a frappé tard pour arracher une victoire 2-1 à l’Atletico Madrid à Alaves dimanche et envoyer son équipe à deux points d’avance sur le Real Madrid au sommet de la Liga.

L’Atletico avait pris les devants à la fin de la première mi-temps lorsque Suarez a marqué un but dévié par Marcos Llorente et la tâche aurait dû être plus facile pour les visiteurs lorsque le défenseur d’Alaves, Victor Laguardia, a été expulsé en seconde période.

Mais Alaves a eu une vague d’occasions tardives et a égalisé à la 84e minute lorsque le défenseur de l’Atleti Felipe a détourné un centre de Joselu dans son propre filet.

L’Atletico ne serait pas défait, cependant, et ils ont remporté une victoire vitale pour leur charge de titre lorsque le remplaçant Joao Felix a coupé le ballon à travers le but et Suarez a bondi de moins d’un mètre pour le mettre dans le filet.