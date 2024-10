SU2C annonce des subventions pour soutenir la recherche de pointe sur divers cancers

Tenez-vous debout contre le cancer® (SU2C) a annoncé aujourd’hui des subventions à plusieurs équipes de chercheurs de premier plan en oncologie pour soutenir la recherche de pointe sur divers cancers, notamment les cancers de la tête et du cou, pédiatriques, du pancréas, du sein, rectal et gastro-œsophagien, ainsi que la recherche axée sur la façon dont le microbiome communique avec le système immunitaire.

Ces nouvelles subventions mettent l’accent sur le soutien de SU2C à une recherche collaborative et pionnière qui fait avancer le domaine et aide les personnes touchées par certains des cancers les plus courants ou les plus difficiles à traiter. En mettant l’accent sur la réponse à des questions cruciales sur la façon d’adapter et de personnaliser les traitements ciblés contre le cancer, ces projets ont le potentiel d’augmenter la survie avec moins d’effets secondaires.

Julian Adams, Ph.D., président et chef de la direction de SU2C

Vous trouverez ci-dessous les subventions SU2C récemment financées.

SU2C-Cancer Research UK Pediatric Cancer New Discoveries Challenge : Deux équipes transatlantiques reçoivent un financement de deuxième cycle pour la recherche axée sur les cancers qui touchent les enfants et les jeunes. Une équipe travaille à réduire les effets secondaires de nos traitements actuels contre les tumeurs cérébrales en étudiant exactement leurs effets sur le cerveau des enfants et des jeunes ; cette équipe est dirigée par Martin McCabe, MB/BChir, Ph.D. de l’Université de Manchester et codirigé par Thomas E. Merchant, DO, Ph.D., de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. L’autre équipe découvre et teste des combinaisons d’immunothérapie spécifiques – y compris la thérapie CAR-T et les médicaments d’immunothérapie – pour traiter le médulloblastome d’une tumeur cérébrale et le neuroblastome du cancer des cellules nerveuses ; cette équipe est dirigée par John Anderson, MBBS, Ph.D., de l’University College London Great Ormond Street Institute of Child Health, et codirigée par Louis Chesler, MD, Ph.D., de l’Institut de recherche sur le cancer et Paul M. Sondel, MD, Ph.D., du Carbone Cancer Center de l’Université du Wisconsin.

Catalyseur SU2C ® Subvention de recherche avec le soutien de Zentalis Pharmaceuticals : Cette équipe – financée par une contribution de Zentalis Pharmaceuticals en 2022 – étudiera un médicament appelé azénosertib, qui cible la division cellulaire anormale et pourrait aider à traiter le nombre croissant de cancers de la tête et du cou causés par le papillome humain. virus (VPH). Il existe un besoin urgent de traitements adaptés à la biologie unique de ces tumeurs, qui se comportent quelque peu différemment des autres cancers de la tête et du cou. Malgré leur biologie distincte, les patients atteints de ces cancers reçoivent en grande partie les mêmes thérapies hautement toxiques. Beaucoup développent la maladie à un âge relativement jeune et sont guéris, mais peuvent souffrir de handicaps graves et durables dus au traitement, ce qui souligne la nécessité d’approches plus ciblées. En outre, certains patients rechutent avec de mauvais résultats après un traitement standard et nécessitent de nouvelles approches tirant parti des vulnérabilités de ces tumeurs avec des agents ciblés tels que l’azénosertib, développé par Zentalis. L’équipe est dirigée par Bruce Clurman, MD, Ph.D., du Fred Hutch Cancer Center, et codirigée par Devraj Basu, MD, Ph.D., de l’Université de Pennsylvanie.

Prix ​​SU2C Ziskin 2024 : Cette équipe créera des organoïdes – de petites tumeurs tridimensionnelles simplifiées cultivées en laboratoire – du cancer du sein triple négatif, puis traitera les organoïdes avec différentes combinaisons de thérapies ciblées. L'objectif de ce travail est d'identifier les caractéristiques spécifiques du cancer du sein triple négatif afin de développer des stratégies de traitement personnalisées pour les personnes atteintes de ce type de cancer particulièrement difficile à traiter. L'équipe est dirigée par Marilyne Labrie, Ph.D., de l'Université de Sherbrooke au Canada, et codirigée par Funda Meric-Bernstam, MD, du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. Le prix Ziskin rend hommage à la légendaire productrice hollywoodienne et cofondatrice de SU2C, Laura Ziskin, décédée d'un cancer du sein en 2011.

Trois prix SU2C Innovation in Collaboration 2024 ont été décernés lors du sommet scientifique annuel SU2C plus tôt cette année. Ces prix incluent deux collaborateurs de la communauté scientifique SU2C, notamment des leaders scientifiques, des chercheurs seniors et des chercheurs en début de carrière. La particularité de ces prix est leur capacité à déclencher rapidement des moments « aha » ; les idées sont soumises, examinées et récompensées lors du sommet.