Stylo qui fuit et suppressions d’emplois: le roi Charles sous surveillance

Le journal The Guardian a rapporté mardi que des dizaines d’employés de Clarence House, l’ancienne résidence officielle de Charles, avaient été informés que leurs emplois étaient en jeu. Le rapport indique que les avis sont intervenus au milieu d’une période de transition chargée alors que Charles et sa femme Camilla, la reine consort, déménagent au palais de Buckingham après la mort de la reine Elizabeth II jeudi.

Dans un communiqué, Clarence House a déclaré qu’après l’adhésion de Charles, les opérations de sa maison et de celle de Camilla “ont cessé” et “comme l’exige la loi, un processus de consultation a commencé”.

“Notre personnel a rendu de longs et loyaux services et, même si certains licenciements seront inévitables, nous travaillons de toute urgence pour identifier des rôles alternatifs pour le plus grand nombre possible d’employés”, ajoute le communiqué.