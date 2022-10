Styles, produits afro-américains et plus encore

Le coiffage chimique et thermique aspire l’humidité interne des cheveux, les rendant cassants et fragiles. Pour éviter les bris, recherchez des produits de protection contre la chaleur et hydratants contenant du silicone, dit Taylor. Ils enrobent les cheveux et aident à sceller l’humidité.

LaVar dit à ses clients d’éviter les produits conçus pour les cheveux mous. Les ingrédients qui ajoutent du corps peuvent en fait éliminer les huiles et éliminer l’humidité, dit-elle.

Les experts suggèrent également d’envelopper vos cheveux dans une écharpe ou un bonnet en satin avant de vous coucher pour aider vos cheveux à retenir l’humidité. Les fibres de coton de votre taie d’oreiller évacueront l’hydratation.