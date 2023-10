La NBA a été un phare de lumière pour un public massif à travers le monde en termes de combien un sport peut être crucial et édifiant dans une société embourgeoisée cherchant un moyen de réduire la disparité entre la réalité et les rêves.

En marge de l’événement NBA Abu Dhabi Games 2023 qui a précédé l’ouverture de la saison, News18 a eu le privilège d’avoir une conversation approfondie avec le directeur général de la NBA Asie, M. Ramez Sheikh, et le chef de la NBA en Inde, M. Rajah Chaudhry, concernant l’avenir de la NBA. le sport en Inde.

La NBA s’efforce de faire connaître le sport et la marque aux masses indiennes depuis près d’une décennie maintenant et a modifié son approche de ce marché unique qui exige peut-être plus que tout autre marché à travers le monde en termes de variété et d’étiquettes économiques. .

Chaudhry et Sheikh ont donné leur point de vue sur les différentes adaptations de stratégie que l’organisme international a dû opérer pour se démarquer véritablement dans la sphère concurrentielle.

« L’une des choses que nous avons apprises au fil des années en Inde est le fait qu’il y a des fans de basket-ball et des fans de la NBA dans le pays », a commencé Sheik.

« J’étais au match à Abu Dhabi et j’étais assis à côté de deux jeunes garçons de 15 et 16 ans. Tellement enthousiaste.

« J’ai demandé d’où ils venaient alors qu’une base de fans très multiculturelle se présentait aux jeux, donc je n’étais pas sûr. Et ils ont dit qu’ils venaient d’Inde. Pour le moment, ils vivent à Dubaï et sont venus à Abu Dhabi juste pour regarder le match », a-t-il expliqué.

«Ils étaient tous les deux fans des Dallas Mavericks et ils étaient venus seuls sans la surveillance d’un adulte. En fait, l’un d’eux a ouvert son sac à dos et a sorti tous les différents maillots et baskets de Kyrie Irving qu’il possédait », se souvient le directeur général Asie et Inde de la marque américaine.

« C’était spécial pour moi car ce sont deux exemples de passion et d’affinité pour le jeu, ce qui est vraiment encourageant. Donc, ce que je retiens de positif, c’est qu’il y a des fans pour ce jeu », a-t-il déclaré.

« Il n’existe aucun levier que nous, à la NBA, pouvons tirer ou pousser pour mener à une transformation. Il s’agit d’un ensemble de leviers et d’efforts de la part des acteurs du basket-ball », a-t-il poursuivi en évoquant les défis que la marque doit surmonter pour amener le sport aux quatre coins du vaste pays.

« Nous nous sommes concentrés sur le développement de la base, sur les talents d’élite et nous réalisons maintenant que nous devons nous concentrer sur le milieu. C’est donc ce que nous essayons de résoudre en ce moment : comment garantir que nous couvrons tous les niveaux de compétition, depuis l’introduction du jeu jusqu’au niveau élite.

« Il n’y a rien de tel que la compétition car rien ne remplace le fait que les gens jouent et apprennent. L’autre élément est l’infrastructure. Nous avons simplement besoin de plus de courts et de meilleures arènes.

« Il n’y a donc pas de facteur unique qui mènera au succès, mais un ensemble de facteurs. Et bon nombre de ces facteurs ne sont pas nécessairement sous notre contrôle, nous devons donc travailler à rassembler les parties prenantes », a expliqué Sheikh.

Chaudhry a parlé des différentes façons dont les fans consomment le sport dans un monde numérique en constante évolution et a expliqué qu’il était du devoir de la marque d’inclure tous les types de fandom et qu’il est de la plus haute importance de trouver de nouvelles façons de faire ressortir le admirateurs de ce sport à quelque titre que ce soit.

« Nous comprenons également que les gens abordent le sport sous différents angles. Historiquement, nous nous sommes davantage concentrés sur la remise du ballon entre les mains des enfants afin de leur faire aimer le jeu, ce qui est toujours d’actualité », a commencé Chaudhry.

« Mais ce que nous avons appris tout au long de notre parcours, c’est qu’il existe d’autres manières par lesquelles les gens expriment leur intérêt et viennent jouer sous un angle différent. Cela peut aller de leur intérêt pour les baskets ou la mode à la musique. Nous nous y sommes donc penchés au cours des dernières années. C’est un élément un peu tangentiel à notre marque, mais nous nous rendons compte que certains enfants abordent le jeu sous cet angle », a-t-il poursuivi.

« Nous avons un peu élargi notre champ d’action en vue d’inculquer davantage de personnes dans notre giron. Nous en sommes très enthousiastes et nous avons lancé plusieurs nouvelles voies telles que la nouvelle application. Et nous avons la preuve que certaines personnes s’intéressent aux éléments auxiliaires et tangentiels du jeu », a-t-il expliqué.

Sheikh a ajouté aux points de vue de Chaudhry en parlant du positionnement stratégique de la marque pour établir une niche en tant que marque de style de vie.

« Au cours des 10 dernières années, nous avons appris que le basket-ball en tant que sport se développe et progresse, et que la NBA en tant que marque a un certain cachet, une certaine qualité d’aspiration, qui va au-delà du simple sport. Et c’est assez spécial pour nous, car nous sommes en mesure de cibler les fans potentiels de notre marque à travers le style de vie et la mode », a déclaré Sheikh.

« Et une partie de notre incursion dans ce domaine réside dans notre partenariat avec Ranveer Singh. Il est un défenseur passionné et un pionnier. Cette collaboration est quelque chose que nous essayons d’exploiter sur un marché aussi unique que l’Inde en le rendant accessible, local et authentique et le partenariat nous permet de le faire.

L’Inde a eu l’occasion d’accueillir les matchs préparatoires de la NBA en 2019 alors que les Sacramento Kings affrontaient les Atlanta Hawks pour le plus grand plaisir du public affamé d’action de basket-ball de qualité supérieure.

« Nous avons eu les matchs de 2019 entre les Sacramento Kings et les Hawks, et nous n’avons pas encore de plan sur papier pour un match en Inde. Nous sommes en train de régler le calendrier, car la saison commence après les Jeux d’Abu Dhabi. Nous avons également les matchs internationaux au Mexique en décembre et à Paris en janvier », a déclaré Sheikh en parlant du calendrier des prochains événements de la NBA.

« Mais je pense que nous aimerions revenir à un moment donné, mais nous avons du travail pour développer le jeu et le fandom dans le pays afin de garantir que lorsque les jeux reviendront en Inde, ils auront un impact et un sens. C’est donc sur cela que nous nous concentrons, ici et maintenant », a-t-il déclaré en réfléchissant à la possibilité que les matchs de pré-saison se déroulent à nouveau dans la nation sous-continentale.

Sheikh et Chaudhry semblaient ravis du potentiel offert par la région indienne et ont exprimé leur joie face à la prolifération annuelle des interactions et de l’engagement de la nation.

« Je pense que l’Inde est un territoire émergent pour nous et que son potentiel est donc vaste. Nous assistons à de nombreuses améliorations d’année en année. C’est un voyage pour nous, comme je l’ai dit. Nous devons continuer à nous engager envers le marché, nous devons rencontrer l’Inde selon ses propres conditions, car il s’agit véritablement d’un marché unique », a déclaré Cheikh.

« Une chose que nous avons apprise au cours de notre présence sur le marché est de ne pas comparer l’Inde aux autres marchés. Nous devons respecter le marché et le laisser respirer et se développer par lui-même.

« Nous sommes encouragés par nos mesures et nous avons la possibilité de grandir et de nous développer. Nous devons nous concentrer et comme je l’ai mentionné plus tôt, cela ne peut pas se faire seuls », a-t-il ajouté.

L’effet qu’une seule étoile peut avoir sur une région et son affinité pour le sport sont bien documentés, car les athlètes de toutes les époques ont démontré que parfois, il suffit d’un seul athlète pour briser le plafond de verre et ouvrir un monde de possibilités à une nation entière.

Alors que l’Inde cherche à établir un circuit stable ciblant la production et l’alimentation des talents du territoire national, Sheikh et Chaudhry ont exprimé à quel point le mouvement vers cet objectif a été positif au fil des ans.

« Nous sommes encouragés par les résultats des dernières années, notamment chez les filles. Nous avons vu un certain nombre de filles suivre notre programme et obtenir des bourses pour les États-Unis », a déclaré Chaudhry.

Le chef indien a affirmé que la nation telle qu’elle est n’a pas atteint le point où elle peut produire des étoiles, mais a estimé que le pipeline pour l’émergence d’une future étoile est en train d’être posé et que les travaux préparatoires pour l’avenir sont en cours dans tous les domaines. sérieux.

« Nous pensons que le pipeline continue de se développer et pour nous, je pense que c’est sur cela que nous pouvons essayer d’avoir un impact à travers nos programmes. Encore une fois, nous n’en sommes pas encore là, mais si nous pouvons continuer à construire ce pipeline, les résultats viendront.

« Je n’ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas vraiment vous dire quand, mais nous sommes certainement encouragés par les mesures et par le fait que le pipeline se construit. Et l’opportunité que nous offrons aux acteurs indiens de développer davantage le pipeline », a poursuivi Chaudhry.

« Il est difficile de prévoir ces choses, mais je conviens que nous pourrions constater un effet boule de neige une fois que nous aurons quelqu’un pour générer suffisamment d’élan. »

« Comme nous l’avons discuté, il est crucial de créer les conditions idéales en Inde pour que les joueurs puissent se développer et avec suffisamment d’élan dans le pays, cela devient significatif. Nous devons faire les deux en parallèle pour que, lorsque cela se produit, ils aillent de pair et se renforcent mutuellement », a-t-il ajouté.

Cheikh a parlé de l’importance de poser les bases pour rêver d’un passage à long terme vers la plus grande scène du jeu et a souligné l’importance des fondamentaux techniques du sport.

« Le basket-ball est un sport qui repose sur les fondamentaux. Comment passer, comment tirer, comment se déplacer, etc. Développer un sport et arriver au point où nous avons un joueur NBA, WNBA nécessite des fondamentaux. C’est donc sur cela que nous nous concentrons.

L’un des plus grands défis rencontrés par la population indienne en matière de sport en général est probablement la question de la qualité des infrastructures pour perfectionner ses capacités.

L’infrastructure, comme le suggère la notion du mot, n’est pas quelque chose qui peut être géré par une seule entité, mais doit être imaginée comme le résultat de plusieurs parties prenantes travaillant à l’unisson vers un objectif commun.

« Nous sommes absolument encouragés par la nouvelle équipe du BFI et nous avons entamé des conversations avec eux et je pense que les deux parties sont déterminées à développer le sport du basket-ball et je pense que nous sommes sur la même longueur d’onde concernant la collaboration », a déclaré Sheikh.

« Je pense que c’est presque une question à deux volets. L’infrastructure au niveau scolaire est décente. C’est tout ce qui est au-dessus de ce que nous souhaitons travailler avec la fédération et les parties prenantes. Et je pense que ce n’est pas seulement le basket-ball, mais c’est aussi le cas dans tous les domaines. L’Inde a encore un long chemin à parcourir en termes d’infrastructures sportives générales. Par conséquent, nous devons travailler avec les parties prenantes pour trouver des moyens possibles de surmonter le gouffre qui existe », a conclu Chaudhry.