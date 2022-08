Style.de.vie.etc. – Nouvelles de la capitale de Kelowna

– Textes et photographies de Lia Crowe

Je rencontre Sarah dans sa nouvelle maison à Kelowna et je ressens immédiatement un sentiment de calme car je me trouve soudainement dans un bel environnement dépourvu de tout encombrement.

Alors que nous admirons l’incroyable vue sur le lac depuis la région d’Upper Mission à Kelowna, Sarah explique qu’elle et sa famille ont récemment déménagé ici de Toronto : « Nous voulions que notre famille soit plus proche de la nature et de toutes les activités connexes : vélo, randonnée, la natation, le golf, voilà quelques-unes des choses qui nous maintiennent actifs. J’ai trouvé des gens ici extrêmement chaleureux, accueillants, solidaires et entreprenants; c’est vraiment inspirant.

Sarah dit qu’elle a toujours voulu diriger sa propre entreprise et, après 25 ans de travail dans l’industrie de la télévision en tant qu’actrice et dans le marketing, elle a finalement décidé de démarrer une entreprise d’organisation à domicile.

“En tant que maman de deux jeunes garçons, j’ai vu le désencombrement et l’organisation comme une nécessité et j’ai découvert à quel point c’est essentiel pour les familles. Après trois ans d’activité, mon objectif principal est d’aider les gens à structurer leur espace en fonction de leur style de vie, en particulier lors de la navigation. Les nouvelles maisons offrent une excellente occasion de repartir à neuf et de mettre les choses en place avec des systèmes dès le départ. J’aime apprendre à connaître de nouvelles personnes et jouer un rôle en les soutenant à travers les grandes transitions de la vie – voir l’impact que cela a sur leur vie est extrêmement gratifiant.

En ce qui concerne le style, Sarah dit qu’elle adopte actuellement l’ambiance cool de la Californie ces jours-ci, mais un bon style pour elle consiste à “mener un style de vie de confiance, d’aisance et d’intégrité, d’une manière qui met en valeur la beauté inhérente”.

Style Inspirations & Vie

Décoration d’intérieur préférée : Table d’appoint Knoll Saarinen (la mienne a fait le trajet à travers le pays dans ma voiture avec moi), plantes fraîches de Better Earth Gardens, bols à motifs de Lakehouse, chaise longue Mia de Rove Concepts. Pendentifs Coquelicot de Luminaire Authentik – j’ai commandé une paire en bleu et j’adore le niveau de personnalisation qu’ils offrent – et des serviettes turques.

Icône Style : Mes copines ont un grand sens de la mode et ont la plus grande influence sur mon sens personnel du style.

Œuvre d’art: NFT somptueux de Jo-Anie Charland.

Créateur ou marque de mode préférée : J’adore faire du shopping dans la section contemporaine de Winners pour des marques comme rag & bone, Theory, Reiss, J-Brand, Joie.

Epoque qui inspire votre style : Je suis attiré par le moderne intemporel, à partir du milieu du siècle.

Film ou émission de télévision qui inspire votre style ou dont vous adorez le style : Émilie à Paris a été une véritable évasion et m’a rendu si nostalgique du temps passé à l’étranger en Europe.

Cocktail ou vin préféré : Vin mousseux (Cedar Creek a mon préféré jusqu’à présent) et margarita maison au basilic et citron vert.

Album en rotation actuelle : Criques creuses’ Des moments (Le single “Coastline” est également en boucle… ça résonne vraiment en moi autour de notre déménagement cette année.)

Fleur préférée : Pivoine.

Ville préférée à visiter : Je suis ravi de pouvoir fréquenter Vancouver avec ma famille et mes amis de la côte ouest.

Application préférée : Audible : un abonnement a été l’un des plus beaux cadeaux que j’ai reçus.

Endroit préféré dans le monde entier : En ce moment, c’est à notre table à dîner, partageant des repas avec des amis nouveaux et anciens.

Une chose qui vous remonte constamment le moral en ces temps difficiles : continuez simplement à bouger – apprenez, engagez-vous, agissez, réfléchissez, rechargez et répétez.

Fashion beauté

Uniforme : Tout denim avec un neutre — blanc, noir, gris ou n’importe quelle nuance de bleu.

Pièce préférée de tous les temps : Robe fourreau noire David Bitton.

Convoite actuellement : Sac ceinture Céline.

Paire de chaussures préférée : Baskets montantes Ecco en cuir noir.

Sac de jour préféré : Cabas Zara – design élégant, assez pratique pour un usage quotidien.

Outil de travail préféré : Un mélange entre l’étiqueteuse Bluetooth Brother PT-Touch Cube et les cintres en feutre – ils élèvent instantanément les placards, maintiennent les vêtements délicats en toute sécurité et s’adaptent également davantage grâce à leur conception mince.

Bijou ou créateur préféré : Méjuri.

Obsession de la mode : Sacs à main – Je suis toujours à la recherche de formes structurées intemporelles qui iront avec tout et j’ai tendance à garder une collection éditée de favoris que je porte bien. En hiver, j’ai acheté un sac à main Furla Meraviglia et cet été, j’ai acheté un sac cool en liège et bleu.

Accessoire pour lequel vous dépensez le plus d’argent : Montre Apple avec bracelets pour différentes occasions : sport bleu, boucle en maille dorée et résine rose.

Indulgence nécessaire soit pour la mode soit pour la beauté : Les week-ends d’escapade entre filles… c’est là que nous pouvons partager l’inspiration, faire du shopping ensemble et faire des randonnées, nous prélasser au bord de la piscine, dîner et danser, avec style.

Secret de beauté : Restez actif en faisant des choses que j’aime – je ne peux pas battre cette lueur intérieure en me sentant en forme et plein d’énergie.

Matériel de lecture

Ce que vous lisez en ligne pour le style : Dans le style.

Magazine imprimé préféré : Résumé architectural.

Blog style préféré : Partout où Pinterest me mène.

Livre de table basse/livre de photographie : Maisons au bord de l’eau : à la maison avec l’eau : rivière, lac, mer par Oscar Riera Ojeda et Byron Hawes.

Dernière bonne lecture : Le code culturel : les secrets des groupes qui réussissent très bien par Daniel Coyle.

Livre en cours de lecture : Multiplicateurs : comment les meilleurs leaders rendent tout le monde plus intelligent de Greg McKeown et Liz Wiseman.

