“Faites confiance à votre instinct et l’intuition, suivez votre passion, allez chercher ce que vous voulez dans la vie. Faites simplement quelque chose de nouveau qui n’est pas confortable – sortez, faites ce que vous voulez !”

Ce sont les meilleures leçons de vie que la maquilleuse de renommée internationale Heather Nightingale a apprises au cours de sa carrière de plus de 20 ans.

Après avoir étudié l’art à l’Université des arts de l’Alberta et à l’Université d’art et de design Emily Carr à Vancouver, Heather a transféré son art, ses compétences et ses connaissances pour améliorer la beauté naturelle du visage humain, en utilisant la peau comme toile.

« Quelques années plus tard, j’ai élevé ma performance artistique en allant à Paris pour étudier avec Dany Sanz, le créateur de renommée mondiale de la marque Make Up For Ever. C’est là que j’ai fleuri !

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’excitait le plus dans son travail, elle a répondu: «Je suis excitée quand je peux créer et améliorer la peau et rencontrer les personnes les plus incroyables. Rien ne vaut d’être un artiste lorsque votre toile est pleine d’énergie et de passion.

Lorsqu’il s’agit d’avoir un bon style, Heather pense que l’aspect le plus important est de se comprendre soi-même.

« Qu’est-ce qui fait du bien ? Qu’est-ce qui vous passionne ? Qu’est-ce qui vous fait vous sentir dynamique et exubérant ? »

Style Inspirations & Vie

Icône Style : Coco Chanel.

Artiste préféré : Dany Sanz.

Œuvre d’art: « Le Baiser », Gustav Klimt.

Créateur ou marque de mode préférée : Dior.

Cocktail préféré : César.

Musicien préféré : Bob Marley.

Ville préférée à visiter : La ville de New York.

Film qui inspire l’amour du style: La le diable s’habille en Prada.

Album préféré : ACDC De retour en noir.

Endroit préféré au monde : Maui.

Fleur préférée : Oiseau de paradis.

Une chose qui remonte constamment le moral pendant les moments difficiles : Avoir de bons amis à mes côtés.

Fashion beauté

Pièce préférée de tous les temps : Veste de smoking vintage.

Convoite actuellement : Sac Dior.

Chaussures préférées : Bottines Prada.

Accessoires pour lesquels vous dépensez le plus d’argent : Bijoux.

Obsession de la mode : Marque Cos.

Outil de travail préféré : Ma collection de pinceaux de maquillage du monde entier.

Obsession de la mode en ce moment : Une mini-robe moulée à imprimé zèbre avec drapé par Dolce & Gabbana.

Hydratant préféré : Crème hydratante du dimanche fouettée par MisMacK Clean Cosmetics.

Parfum: La Havane Cologne par Geo. F.Trumper.

Secret de beauté : Dormir sur une taie d’oreiller en soie et porter un masque en soie la nuit. Dormir!

Indulgence nécessaire : Spanks vêtements de corps.

Produit capillaire préféré : Mousse coiffante Drybar Mr. Incredible.

Matériel de lecture

Magazine imprimé préféré : Vogue.

Blog de style préféré : glamlifeblog.com.

Livre de table basse : Poursuite 365 par Shelly Lynn Hughes.

Auteur préféré de tous les temps : Gabriel Garcia Marquez.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

