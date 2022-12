Style.de.vie.etc. avec Kari McLay – Kelowna Capital News

– Mots et photographie par Lia Crowe

Gentil, solidaire et léger sont quelques façons de décrire Kari McLay, comme elles sont évidentes lors de sa première rencontre. Mais, plus profond que cela, Kari est une entrepreneure socialement consciente, qui s’efforce de faire bon usage de son temps sur cette terre en faisant une différence positive dans la vie des gens, à la fois personnellement et avec son entreprise.

La formation de Kari comprend une maîtrise en travail social psychiatrique et en éducation parentale, et elle est maintenant une femme d’affaires passionnée par la gestion d’une entreprise créative, inclusive et philanthropique.

“J’aime un projet créatif qui donne aux autres l’opportunité de participer à une plus grande cause. J’aime soutenir et nourrir les autres et faire une différence en cours de route. J’apprécie l’art, la musique, la littérature, la danse, le théâtre et la bonne cuisine. Par-dessus tout, j’apprécie la vie et la possibilité de répandre la bonne volonté partout où je le peux », déclare Kari.

Lorsqu’on lui demande quelle est la meilleure leçon de vie qu’elle a apprise récemment, Kari répond : « J’ai appris à ne pas tenir ma santé pour acquise. Maintenant dans la soixantaine, je suis plus consciente que jamais que la vie n’est pas une répétition générale et que nous ne sommes pas là pour toujours. J’ai appris quelque chose de très important au cours de ma première année à l’Université McGill : le professeur invité et ancien premier ministre du NPD de la Colombie-Britannique, Dave Barrett, a partagé avec ma classe que nous sommes morts bien plus longtemps que nous ne sommes en vie. Nous devons tirer le meilleur parti de chaque jour et, à la fin, nous devrions avoir peu ou pas de regrets. Vivez la vie maintenant et pressez-vous autant que possible.

Kari décrit son style personnel comme une combinaison de classique avec un peu de fantaisie. “J’adore la mode britannique. Classique avec une touche effrontée et romantique. Je crois que le rire est curatif et contagieux. J’aime rire et m’amuser, mais jamais aux dépens de quelqu’un d’autre.

Fashion beauté

Pièce préférée de tous les temps : Eliza Faulkner robe en brocart floral doré (photo sur la couverture de Tweed).

Convoite actuellement : Combinaison Eliza Faulkner en lin noir.

Chaussures préférées : Escarpins en daim Eileen Fisher.

Sac à main préféré : Sac à bandoulière Brave.

Bijou préféré : Manchette indigène en argent par Norman Seaweed.

Les indulgences nécessaires à la beauté : Lotion pour le corps aux agrumes et au pamplemousse Beautycounter.

Style Inspiration & Vie

Icône Style : Eileen Fisher.

Artiste préféré : Irma Soltonovitch.

Œuvre d’art: Le rêve de Gabriel par Phyllis Serota.

Créateur de mode préféré : Élisa Faulkner.

Musicien préféré : Beth Hart.

Epoque qui inspire votre style : Années 1950-60.

Album préféré : Doux bébé James par James Taylor.

Fleur préférée : Pivoine.

Ville préférée : Montréal.

Une chose qui me remonte le moral : Pâtisserie française avec cappuccino.

Matériel de lecture

Livre de table basse : La vie éclectique : des designs d’intérieur très uniques du monde entier d’Alexander Breeze.

Dernière bonne lecture : Ninnish méchant de Michael Scott Curnes.

En train de lire: La question de Finkler par Howard Jacobson.

Livre préféré de tous les temps : Un bel équilibre par Rohinton Mistry.

