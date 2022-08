Style de tapis rouge des VMA 2022

Les VMA 2022 se déroulent actuellement au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, et un certain nombre de vos favoris sont à portée de main dans des ensembles complexes.

MTV Poisson-chat la co-animatrice Kamie Crawford a fait tourner les têtes dans une robe Hanifa rose vif sur le tapis…

et Lil Nas X a porté un casque, une jupe et un pantalon Saint Laurent Harris Reed.

Nas X portant du Saint Laurent était particulièrement fortuit car le rappeur est le nouvel ambassadeur de la marque YSL Beauty.

Montero est en lice pour sept nominations et il est à égalité pour le plus de nominations avec Jack Harlow et Kendrick Lamar.

Chloe Bailey scintillait et scintillait dans Zigman Official.

La chanteuse a posté une photo de son look et a rendu hommage à son mentor Beyoncé en sous-titrant le look, “Alien Super Star”.

Latto enfilé vert citron Ludo Bokuchava pour le tapis rouge des VMA avec un maquillage époustouflant et des boucles d’oreilles bling-out.

Elle a été coiffée par Zerina Akers pour la nuit.

Lizzo a enfilé une robe Jean Paul Gaultier entièrement noire et ample de la scollection haute couture printemps/été 2022.

Le look de Lizzo a été compensé par le maquillage d’Alexx Mayo.

Shenseea l’a déclenché aux VMA de Marc Jacob.

Elle était aussi particulièrement excitée d’être là.

“D’un spectateur à un nominé 🤍 … @marcjacobs @themarcjacobs pour @vmas”, le rappeur a légendé une photo de son look.

La mégastar Anitta brillait dans une robe corset rouge.

La robe corset de la chanteuse, compositrice et actrice brésilienne a été conçue par Schiaparelli et devait donner l’impression que son cœur sortait de sa poitrine.

Taylor Rooks a fait tourner les têtes dans un ensemble noir et or…

tandis que la nouvelle maman Nessa portait du tout noir compensé par des bottes violettes.

Un autre style remarquable était Saucy Santana qui a lancé le pré-show dans une combinaison noire en dentelle avec un corset en cuir et des détails métalliques.

La Material Girl est montée sur scène pour interpréter “Booty”.

Il y a beaucoup plus à déballer du tapis rouge et du spectacle…

mais VOUS nous dites; qui avait l’air le plus cool aux VMA 2022 ?