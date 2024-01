STV embauche un nouveau responsable du développement du divertissement

STV Studios a annoncé la nomination d’Andy Sockanathan, co-créateur de Beat the Chasers et Tenable, au poste de directeur du développement de sa division Entertainment.

Il vient de RDF, où il a dirigé le développement ces deux dernières années, dernièrement en tant que responsable du divertissement chez le label RDF, Fizz (Tipping Point). Avant cela, Sockanathan a dirigé le développement de quiz et de jeux télévisés chez Potato, un label d’ITV Studios, où il a co-créé Beat the Chasers.

Sockanathan a précédemment occupé des postes de développement au sein des studios de la BBC, de Glitterbox du studio Lambert et d’Endemol’s Initial, où il a été co-créateur du jeu télévisé ITV de longue date, Tenable. Au poste nouvellement créé de directeur du développement, Sockanathan relèvera du directeur créatif du divertissement de STV Studios, Gary Chippington.

STV Studios Entertainment accueille également James Smales dans l’équipe en tant que responsable du développement. Smales a auparavant travaillé dans l’équipe de développement de RDF et, avant cela, a occupé des postes de développement chez Triple Brew Media, Bandicoot et Hungry Bear.

Chez Triple Brew, Smales a co-créé le format Picture Slam, qui a récemment été lancé sous la forme d’une série BBC One en huit parties le samedi soir animée par Alan Carr. Il a également développé la nouvelle version de Lingo pour ITV, qui devrait revenir pour une quatrième série plus tard cette année. Les autres crédits de Smales incluent The Masked Singer, Gladiators et The Cube.

Le duo travaillera à élargir et à renforcer la présence de STV Studios Entertainment au Royaume-Uni et à l’international. La liste comprend actuellement le jeu télévisé emblématique Celebrity Catchphrase (ITV) et les succès de retour Bridge of Lies et Celebrity Bridge of Lies (BBC), diffusés dans 16 territoires depuis leur lancement au Royaume-Uni en 2022.

Gary Chippington, directeur créatif du divertissement chez STV Studios, a déclaré : « À eux deux, Andy et James ont développé certaines des émissions de télévision les plus originales et les plus engageantes, c’est donc fantastique de les voir apporter leur expérience et leur créativité à l’équipe de STV Studios Entertainment. .

« Andy et James nous rejoignent à un moment très excitant pour STV Studios, avec des formats locaux comme Bridge of Lies qui deviennent des réussites internationales. J’ai hâte de travailler avec eux pour générer des idées plus brillantes ayant le potentiel de devenir des émissions à succès à travers le monde.

Andy Sockanathan a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre STV Studios. J’ai hâte de m’appuyer sur l’incroyable succès de Bridge of Lies, et j’ai hâte de commencer à travailler avec Gary et James pour trouver les succès de divertissement de demain.

James Smales a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre STV Studios à un moment vraiment excitant pour l’entreprise. J’ai hâte de faire partie de l’équipe chargée d’ajouter des spectacles encore plus brillants à leur liste déjà merveilleuse.

Jon Crémier

Partagez cette histoire