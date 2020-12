Le Premier ministre a fait campagne contre le Brexit – ANDY BUCHANAN / AFP

Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était temps pour l’Écosse de devenir «une nation européenne indépendante» après qu’un accord commercial ait été scellé avec Bruxelles, et a accusé Boris Johnson de «vandalisme culturel» pour s’être retiré du programme d’étudiants Erasmus.

Le Premier ministre du SNP a réitéré que le Brexit se produisait «contre la volonté de l’Écosse» après que le Royaume-Uni soit parvenu à un accord sur un accord historique post-Brexit avec l’UE la veille de Noël, quatre ans et demi après que 62% des Écossais soutenus restent en le référendum de 2016.

Son parti est sur le point de se rendre aux élections de Holyrood l’année prochaine à la recherche d’un nouveau mandat pour un nouveau vote pour l’indépendance, et des personnalités du SNP avaient confirmé que les nationalistes se seraient opposés à tout accord commercial, quel qu’il soit.

Cependant, il reste des questions sans réponse quant à savoir si une Écosse indépendante serait autorisée à rejoindre l’UE avec la politique actuelle du SNP de conserver la livre après avoir quitté le Royaume-Uni, tandis que l’adhésion au bloc signifierait également abandonner le contrôle de domaines politiques majeurs tels que la pêche.

Ce que cet accord vous retire, Nicola, c’est que des lois soient imposées au Parlement écossais par Bruxelles et toute chance de présenter un argument économique crédible en faveur de l’indépendance. Votre mépris pour plus d’un million d’Écossais qui ont voté pour l’indépendance de l’Europe est époustouflant. – Michael Forsyth (@lord_forsyth) 24 décembre 2020

L’indépendance soulèverait également la perspective d’une frontière dure à Berwick upon Tweed et signifierait potentiellement l’érection de barrières commerciales avec l’Angleterre, de loin le plus grand marché d’exportation de l’Écosse.

Alister Jack, le secrétaire écossais, a décrit l’accord comme «une excellente nouvelle pour les entreprises écossaises» et a déclaré qu’il ouvrirait «d’énormes opportunités» aux entreprises écossaises du monde entier.

Il a déclaré: «Nous avons un accord sur la pêche qui garantira que nos pêcheurs, et nos communautés côtières, prospéreront en dehors de la politique commune de la pêche injuste de l’UE. Le Royaume-Uni redeviendra un État côtier souverain.

L’histoire continue

«L’accord protège des produits écossais célèbres tels que le whisky, les Arbroath Smokies et le cheddar des Orcades.»

Cependant, Mme Sturgeon a décrit la nouvelle selon laquelle les exportations de pommes de terre de semence ne seraient pas incluses dans l’accord commercial comme étant «désastreuse» pour les agriculteurs écossais, le secteur valant environ 122 millions de livres par an.

Alister Jack, à gauche, a déclaré que l’accord était une excellente nouvelle pour les entreprises écossaises – Yui Mok / PA

Elle a déclaré: «Avant le début de la rotation, il convient de se rappeler que le Brexit se déroule contre la volonté de l’Écosse. Et aucun accord ne compensera jamais ce que le Brexit nous enlève. Il est temps de tracer notre propre avenir en tant que nation européenne indépendante.

«Il y aura beaucoup d’attention – à juste titre – sur les coûts économiques du Brexit. Mais mettre fin à la participation du Royaume-Uni à Erasmus – une initiative qui a élargi les opportunités et les horizons de tant de jeunes – est un vandalisme culturel de la part du gouvernement britannique.

Le Premier ministre a déclaré que quitter le programme Erasmus, qui organise des échanges d’étudiants à travers le continent, était une «décision difficile», mais l’a qualifiée de «très coûteuse».

Il a dit qu’il serait remplacé par un «programme de Turing» – du nom du mathématicien Alan Turing – qui permettra aux étudiants britanniques d’aller dans des universités du monde entier.

Mark Drakeford, le premier ministre travailliste gallois, a déclaré que l’accord était «difficile» pour son pays, mais a offert une réaction plus mesurée que Mme Sturgeon.

Tout accord vaut mieux que pas d’accord. Nous avons besoin de voir tous les détails, mais ce n’est pas l’accord que nous aurions négocié. Les entreprises galloises devront encore faire face à d’importants obstacles au commerce en 2021 et nous serons prêts à les aider. Http://t.co/jQjz2jjya9 – Mark Drakeford (@fmwales) 24 décembre 2020

Il a dit que ce n’était « pas l’accord qu’on nous avait promis » mais « fournit une plate-forme sur laquelle nous pouvons revenir pour plaider pour des améliorations à l’avenir ».

Il a ajouté: «C’est donc un accord, mais c’est un accord mince, un accord qui nous avait été promis serait meilleur, mais cet accord vaut mieux que pas d’accord du tout.»

Arlene Foster, première ministre d’Irlande du Nord, a déclaré que l’exécutif de Stormont accorderait une attention particulière aux aspects de sécurité de l’accord dans son examen minutieux.

Elle a ajouté: «Compte tenu du protocole du gouvernement pour l’Irlande du Nord, un accord commercial sensé entre le Royaume-Uni et l’Union européenne a toujours été le résultat le plus favorable pour l’Irlande du Nord.

« Pour aller de l’avant, nous continuerons de travailler pour saisir les opportunités et relever les défis qui découlent de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. »