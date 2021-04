Sturgeon suggère qu’elle rejetterait la proposition d’Alba de négocier «  immédiatement  » un référendum après les élections de Holyrood

Nicola Sturgeon a suggéré qu’elle rejetterait une proposition d’Alba de négocier immédiatement un deuxième référendum sur l’indépendance après les élections de Holyrood de la semaine prochaine si le parti nouvellement formé renvoie des MSP.

Rejetant les critiques selon lesquelles elle est «trop prudente» sur la cause de l’indépendance, le premier ministre écossais et dirigeant du SNP a souligné qu’il fallait se concentrer immédiatement sur la récupération de la pandémie de coronavirus et la réouverture de l’économie.

Cela intervient alors que les électeurs se préparent à se rendre aux urnes la semaine prochaine dans une série d’élections à travers la Grande-Bretagne, y compris en Écosse, où le public décidera de ses représentants au prochain Parlement écossais lors du premier grand test électoral depuis décembre 2019.

«Je ne propose pas de référendum pour le moment, et je ne propose certainement pas de référendum tant que le pays est toujours aux prises avec la crise de Covid», a insisté Mme Sturgeon. BBC Radio’s 4’s Today programme.

«Mon objectif si je suis réélu la semaine prochaine est de nous guider à travers Covid et de nous rétablir. Certains de mes détracteurs du mouvement indépendantiste disent que je suis trop prudent sur ce front, mais en fait, je pense que c’est une bonne chose d’être prudent quand on parle d’une crise sanitaire et bien sûr de l’avenir du pays » .

Plus tôt ce mois-ci, le parti Alba – dirigé par l’ancien premier ministre Alex Salmond – a promis de déposer immédiatement une motion demandant au gouvernement écossais d’entamer des négociations d’indépendance avec Westminster si le parti nouvellement formé renvoie des députés aux élections de Holyrood.

« Immédiatement [after] le nouveau gouvernement écossais est formé, il devrait commencer à négocier avec Westminster à la fois sur la tenue d’un référendum et sur les conditions de l’indépendance », a déclaré le document du parti Alba. « Alba déposera une motion au Parlement pour donner cette instruction. »

M. Salmond a également visé la stratégie de son successeur, affirmant que son parti avait été créé pour «apporter de l’urgence dans le calendrier de l’indépendance de l’Écosse» et garantir «qu’il n’y ait plus de retour en arrière sur les calendriers».

Pressée sur la proposition, Mme Sturgeon a déclaré: «Les sondages en ce moment et j’accepte que les sondages soient des sondages et que ce sont les votes qui comptent suggèrent que ce ne sera pas la réalité la semaine prochaine. Alba vote à deux, trois pour cent ou à peu près. Mais nous verrons ce que l’élection nous réserve jeudi prochain. »

Elle a ajouté: «Je ne pense pas que nous devrions proposer un référendum en ce moment. Je crois depuis toujours à l’indépendance, je veux que l’Écosse soit indépendante, mais d’abord, nous devons guider le pays à travers la crise et, bien sûr, nous devons construire la majorité pour l’indépendance avec une persuasion patiente.

«Je pense que les gens qui veulent vraiment devenir indépendants le comprennent. Et je pense en fait que parler de supermajorités, jouer avec le système et essayer de nous frayer un chemin vers l’indépendance presque indépendamment de l’état de l’opinion publique risque de mettre ceux que nous devons persuader dans le cas de l’indépendance.

Le manifeste du SNP pour les élections de 2021 indique qu ‘«une fois la pandémie terminée en Écosse», la priorité sera «comment se remettre et se reconstruire».

«Le SNP estime que ce devraient être les habitants d’Écosse – peu importe d’où ils viennent – et non Boris Johnson ou tout gouvernement de Westminster, qui doivent avoir le droit de décider du type de pays que nous devrions devenir après la pandémie.

«Nous voulons donner aux Ecossais le droit de choisir leur propre avenir par le biais d’un référendum sur l’indépendance. Nous proposons que le référendum soit organisé une fois la crise de Covid passée, mais à temps pour décider que nous voulons doter notre Parlement des pouvoirs dont il a besoin pour conduire notre reprise à long terme de Covid. »