«Les fortes augmentations et la pression sévère du NHS subies dans d’autres régions du Royaume-Uni sont un signe de ce qui pourrait nous arriver», a averti Mme Sturgeon.

Elle a ajouté: «Nous devons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour ralentir la propagation pendant que la vaccination progresse. Nous, comme d’autres pays, sommes dans une course entre cette souche de Covid à propagation plus rapide et le programme de vaccination.

«Alors que nous travaillons pour vacciner le plus rapidement possible, nous devons également faire plus pour ralentir le virus – pour sauver des vies et aider le NHS à prendre soin de tous ceux qui en ont besoin.

« Suite à une réunion du comité de résilience du gouvernement écossais hier pour évaluer la dernière situation, le cabinet se réunira demain matin pour envisager de nouvelles mesures pour limiter la propagation et j’ai demandé que le Parlement écossais soit rappelé demain après-midi afin que je puisse exposer nos décisions. dans un rapport.

«Toutes les décisions prises à l’heure actuelle sont difficiles, avec des impacts difficiles. Les vaccins nous laissent échapper, mais cette nouvelle souche rend la période d’entre-temps la plus dangereuse depuis le début de la pandémie. La responsabilité du gouvernement doit donc être d’agir rapidement et de manière décisive. l’intérêt national. «

Toute l’Écosse continentale est déjà soumise au niveau de restrictions le plus sévère, y compris la fermeture de magasins et de lieux de divertissement non essentiels, et il n’est pas encore clair si Mme Sturgeon ordonnera la fermeture des écoles pour ressembler au strict verrouillage de mars imposé à le début de la pandémie.

Parler sur Programme Andrew Marr de la BBC, le Premier ministre a également évoqué la perspective de mesures plus strictes en Angleterre, car il a déclaré que les restrictions étaient «probablement sur le point de devenir plus dures pour garder les choses sous contrôle» au milieu des inquiétudes au sommet du gouvernement sur la prévalence de la nouvelle souche de Covid-19.