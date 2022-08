‘Sturgeon moon’: la dernière super lune de l’année se lève ce soir

La dernière super lune de l’année se lèvera dans le ciel du soir ce soir.

La super lune, un terme utilisé pour décrire une pleine lune qui semble plus grande qu’elle ne l’est en réalité en raison de sa proximité avec la Terre, devrait atteindre son illumination maximale à 21 h 36 HE, selon le Old Farmer’s Almanac.

Il est conseillé aux spectateurs de regarder vers le sud-est après le coucher du soleil pour apercevoir la lune lorsqu’elle se lève.

Paul Delaney, professeur de physique et d’astronomie à l’Université York, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi que le temps “beau et chaud” ce mois-ci dans l’hémisphère Nord devrait offrir une expérience visuelle “confortable” aux observateurs lunaires.

“La pleine lune d’août est toujours bien placée pour l’observation lunaire”, a-t-il déclaré.

La super lune de ce mois-ci est souvent appelée la “lune de l’esturgeon”, du nom du moment où les esturgeons géants des Grands Lacs et du lac Champlain ont été le plus facilement capturés, écrit le Old Farmer’s Almanac.

La super lune d’août est aussi parfois appelée “lune de maïs” ou “lune de grain” pour l’abondance des récoltes à ce stade de l’année.

Il y a eu trois super lunes précédentes cette année : la lune de sang ou « lune des fleurs » de mai, la « lune des fraises » de juin et la « lune mâle » de juillet.

La super lune survient alors que l’une des pluies de météores les plus brillantes de l’année, les Perséides, devrait culminer ce vendredi et samedi.

Bien que la super lune rende certains des “membres les plus faibles” de la pluie de météorites plus difficiles à voir, Delaney dit que les Perséides sont également connus pour leurs boules de feu, qui apparaîtront même contre la pleine lune brillante.

Il dit qu’en plus de vous donner suffisamment de temps pour que vos yeux s’adaptent à l’obscurité, ceux qui veulent voir les Perséides devraient, “assurez-vous simplement que la lune est hors de votre champ de vision et vous verrez toujours un bon nombre de météores .”

Une super lune se produit en raison de l’orbite elliptique ou ovale de la lune autour de la Terre, ce qui entraîne des points où la lune est plus proche de la planète et des moments où elle est plus éloignée.

Ceux-ci sont appelés périgée, ou le point de l’orbite de la lune lorsqu’elle est la plus proche de la Terre, et apogée lorsque la lune est la plus éloignée.

Des termes similaires sont utilisés pour décrire les points de l’orbite terrestre lorsqu’elle est la plus proche du soleil, ou périhélie, et la plus éloignée, ou aphélie.

Quand il s’agit de regarder la pleine lune de ce soir, Delaney dit qu’une bonne paire de jumelles peut aider à améliorer la vue.

Contrairement à regarder le soleil, qui est dangereux, Delaney dit que regarder la lune, même à travers des jumelles, ne vous fera pas de mal.

La lune sera également visible autour de la planète, dit-il. “Tout le monde a sa chance. Ils n’ont qu’à attendre leur tour.”