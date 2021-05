Sturgeon maintient Glasgow sous restrictions pendant une semaine supplémentaire au milieu de taux de cas « inconfortablement élevés »

Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était prématuré d’assouplir les restrictions à Glasgow en raison d’une situation «fragile» et de taux de cas de Covid «inconfortablement élevés».

Le premier ministre écossais a suggéré que le taux de transmission R pourrait également être d’environ 1,3 dans le pays, le nombre de cas quotidiens de vendredi étant le plus élevé depuis le 25 mars.

Glasgow est la seule partie de l’Écosse qui reste soumise aux règles de verrouillage de niveau 3 du pays, interdisant les voyages non essentiels hors de la zone et imposant de plus grandes restrictions à la socialisation, à l’accueil et aux entreprises.

Cependant, Mme Sturgeon a suggéré que la situation se « stabilisait » dans la ville, suggérant qu’une décision pourrait être prise à la fin de la semaine prochaine pour ramener la ville aux restrictions de niveau 2.

Dans le cadre des mesures de niveau 2, les personnes sont autorisées à se réunir socialement en groupes de six personnes maximum de trois ménages à l’intérieur – y compris les nuitées – et à se rencontrer également à l’intérieur des restaurants, cafés et pubs.

conseillé Météo au Royaume-Uni: les dernières prévisions du Met Office Nouvelles de Boris Johnson – en direct: Sturgeon a tort de prétendre que l’Écosse «se ferme» de l’accord commercial, selon le gouvernement Nicola Sturgeon en pourparlers avec les Verts sur un accord de coopération avec le SNP

Voyager en dehors de la zone – quelque chose qui n’est pas autorisé en vertu des restrictions de niveau 3 sauf pour une raison autorisée – est également autorisé.

Donnant une évaluation « franche et équilibrée » de la situation nationale, Mme Sturgeon a déclaré qu’il y avait à la fois « des motifs d’inquiétude » et des « motifs d’optimisme » dans la lutte contre la maladie.

Elle a déclaré que le nombre de cas augmentait, le nombre de cas ayant augmenté de plus d’un quart au cours de la semaine dernière. Avec 631 cas signalés vendredi, elle a ajouté qu’il s’agissait du « plus grand nombre quotidien que nous ayons vu depuis le 25 mars ».

Elle a ajouté : « La dernière estimation du nombre R est qu’il pourrait maintenant atteindre 1,3. Encore une fois, je dois replacer cela dans son contexte, car cela est probablement dû de manière assez significative à la situation à Glasgow, étant donné la taille de la ville en proportion de la population globale de l’Écosse ».

Mme Sturgeon a poursuivi: « Un facteur clé derrière les augmentations … est que la nouvelle variante d’avril-02, que nous pensons plus transmissible que la plupart des autres types de virus, représente probablement maintenant 50% ou même plus de notre quotidien cas. »

« L’augmentation des cas jusqu’à présent semble être concentrée dans les groupes d’âge plus jeunes et cela peut indiquer que la vaccination a un effet protecteur pour les personnes âgées, ce que nous voulons bien sûr voir. »

Abordant la situation spécifiquement à Glasgow, le premier ministre écossais a déclaré : « Il y a des signes précurseurs que la situation se stabilise à Glasgow.

Mais elle a ajouté: « Peser tous ces différents facteurs est inévitablement très difficile – le nombre de cas à Glasgow – je ne peux rien dire d’autre – ils sont inconfortablement élevés, mais nous voyons des signes de progrès.

« Le point de vue de l’équipe nationale de gestion des incidents est double. Premièrement, il serait prématuré de sortir Glasgow du niveau 3 immédiatement cette semaine alors que la situation reste si fragile.

« Cependant, et deuxièmement, si l’incidence continue de se stabiliser et en supposant que les niveaux d’hospitalisation restent raisonnablement stables, l’équipe de gestion des incidents m’a clairement indiqué qu’elle soutiendrait un passage au niveau 2 à partir de la fin de la semaine prochaine. »