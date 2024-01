Sturgeon a « sauté le pas » en interdisant très tôt les rassemblements de masse, a déclaré Gove à l’enquête Covid | Enquête Covid

Nicola Sturgeon a rompu la confidentialité et « a sauté le pas » lorsqu’elle a annoncé l’interdiction des rassemblements de masse en Écosse avant que d’autres régions du Royaume-Uni n’acceptent cette décision pendant la pandémie, a appris l’enquête britannique Covid.

Le premier ministre de l’époque a annoncé le 12 mars 2020 que le gouvernement écossais interdirait tout rassemblement de 500 personnes ou plus la semaine suivante, avant que cette décision n’ait été convenue lors d’une réunion Cobra convoquée plus tard dans la journée pour discuter de la crise.

Michael Gove, alors ministre britannique, a déclaré que cela avait provoqué un « inconfort » et une « inquiétude » à Whitehall. Cela a conduit Boris Johnson, alors Premier ministre, d’autres ministres et hauts fonctionnaires à se demander si on pouvait faire confiance à Sturgeon.

Gove, qui était le ministre responsable de la coordination des administrations décentralisées du Royaume-Uni, a déclaré que même si Sturgeon avait « sauté le pas », il était enclin à croire qu’elle n’agissait pas de manière malveillante ou à des fins politiques.

Bien que Sturgeon n’ait pas dit au gouvernement britannique qu’elle prévoyait de l’annoncer ce jour-là, elle avait indiqué qu’elle souhaitait interdire les grands rassemblements.

“Mon approche consistait généralement à ne pas laisser les moments d’irritation ou de déception se calmer”, a déclaré Gove à Jamie Dawson KC, l’avocat de l’enquête. Il souhaite donner la priorité à « un travail efficace à l’avenir », a-t-il déclaré.

Heather Hallett, présidente de l’enquête, est intervenue et a déclaré à Gove : « Certains pourraient penser que c’est plutôt généreux.

«Le premier ministre de l’époque n’a pas seulement annoncé une décision concernant les rassemblements de masse en Écosse, il s’agit également d’une violation de la confidentialité. En tant que ministre de longue date et très expérimenté, vous connaissez l’importance de la confidentialité dans la prise de décision du gouvernement.

L’enquête a examiné lundi des extraits d’une note confidentielle du Cabinet Office préparée pour cette réunion Cobra, qui a eu lieu deux semaines avant le verrouillage du Royaume-Uni. Il a indiqué qu’une décision finale sur l’interdiction des rassemblements de masse ne serait prise dans tout le Royaume-Uni qu’après que les quatre médecins en chef du Royaume-Uni auront donné leur avis.

Hallett a ajouté plus tard que Sturgeon n’était pas lié par le code ministériel pour les ministres britanniques assistant aux réunions Cobra. Gove a déclaré que malgré cela, les ministres du gouvernement décentralisés devraient encore « à tout le moins » attendre que la décision ait été acceptée par tout le monde.

Sturgeon doit témoigner à l’enquête plus tard cette semaine et devrait être interrogé sur l’incident, qui a alimenté les tensions sous-jacentes de longue date entre les deux gouvernements tout au long de la crise.

L’enquête a appris que plus tôt dans la journée, Dominic Cummings, alors conseiller du Premier ministre, avait dit à Johnson par SMS de ne pas avoir de « réunions avec le [devolved administrations] Je suis au téléphone tout le temps non plus pour que les gens ne puissent pas vous dire la vérité.

Cummings a exhorté Johnson à tenir ses briefings quotidiens dans la salle du cabinet au numéro 10, qui étaient privés, plutôt que lors de réunions Cobra beaucoup plus importantes, qui incluaient toutes les administrations décentralisées, ainsi que les fonctionnaires et les ministres de Whitehall.

Gove a déclaré à l’enquête que cela était dû au fait que les réunions du cabinet étaient totalement confidentielles, ce qui permettait à Johnson de tester ses idées avec ses conseillers en privé.

Jeudi dernier, l’enquête a porté sur un échange entre Sturgeon et sa chef de cabinet de l’époque, Liz Lloyd, au cours duquel la première ministre a qualifié Johnson de « putain de clown ». Sturgeon a ajouté : « Son incompétence totale dans tous les sens m’offense désormais au nom des politiciens du monde entier. »

Dawson a déclaré que les ministres écossais étaient en colère contre une proposition de Johnson en mai 2020 visant à diluer la politique de confinement au domicile. Sturgeon avait le sentiment d’être poussée dans cette démarche, avec laquelle elle n’était pas d’accord. Lloyd a déclaré qu’une réunion Cobra au cours de laquelle cela avait été discuté était « un désastre ».

Gove a déclaré qu’il pensait que Sturgeon et ses ministres avaient agi de manière professionnelle dans l’intérêt public la grande majorité du temps pendant la pandémie. Il serait néanmoins « naïf » de croire qu’elle n’a pas exploité les occasions occasionnelles de promouvoir l’indépendance.