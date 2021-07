Stupéfait, Monty Don brise le silence après que Gardeners ‘World a été inondé de plaintes pour des raisons ahurissantes

La star de GARDENER’S World, Monty Don, n’a pas pu s’empêcher de s’exprimer après que le spectacle ait été inondé de plaintes bizarres.

L’animateur aux doigts verts a rompu son silence après avoir été accusé d’avoir utilisé de faux oiseaux pour créer une atmosphère dans l’émission de la BBC.

Monty Don a été accusé d’avoir utilisé de « faux oiseaux » dans son jardin[/caption]

Exprimant sa perplexité, Monty, 65 ans, a révélé: «Je reçois des lettres demandant pourquoi nous lançons de faux chants d’oiseaux sur le tournage dans le jardin parce que – je suppose – les téléspectateurs ne peuvent pas croire que cela puisse jamais être aussi présent ou fort.

« Pourtant, il y a beaucoup d’oiseaux qui sont une présence cachée et constante que je prends largement pour acquis. »

Écrivant dans son livre My Garden World: The Natural Year, le diffuseur a expliqué: «Mais diffuser des flux pendant les mois d’hiver change tout cela.

Les téléspectateurs de Gardeners ‘World ne pouvaient pas croire le chant des oiseaux provenant de son jardin[/caption]

L’horticulteur présente le spectacle depuis 2003[/caption]

« Je peux voir de près et pendant de longues périodes des oiseaux qui disparaissent dans le tissu du jardin à partir du milieu du printemps. »

Poursuivant en détail les créatures ailées qui visitent son jardin, la star a écrit dans le livre 2020 : « Mes préférés de tous sont les chardonnerets.

« Ils ne sont pas rares ou inhabituels, mais aussi frappants que n’importe quel oiseau sur le terrain. »

Il a ajouté: « Ils se spécialisent dans la consommation des graines de chardons et peuvent cueillir les graines des graines duveteuses et des cardères autrement piquantes – qu’ils ont semées elles-mêmes dans tout le jardin. »

Monty est l’animateur principal de l’émission de jardinage de la BBC depuis 2003.

Il a fait la révélation dans son livre 2020[/caption]





Constant de l’émission populaire, il a récemment fait une petite pause en avril de cette année.

Monty a écrit sur les réseaux sociaux: « Ayant été retardé d’un an à cause de Covid, je pars aujourd’hui (et pour les quatre prochains jours) dans un studio pour lire My Garden World sous forme de livre audio. »

Un fan lui a ensuite demandé s’il serait de retour à temps pour Gardeners’ World.

L’horticulteur a déclaré à ses fans qu’ils seraient entre de bonnes mains car l’hôte Adam Frost prendra la barre en son absence.