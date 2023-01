Stumbling Intel dit qu’il va retrouver son équilibre

Intel a trébuché mal à un moment où le petit rival AMD et d’autres prennent de la vitesse. Il dit qu’il retrouvera son équilibre cette année.

La société a choqué le marché jeudi avec des perspectives de revenus inférieures aux estimations de Wall Street d’environ 3 milliards de dollars. La faiblesse de l’économie mondiale ne fait que rendre les défis d’Intel plus difficiles.

Intel est toujours le gorille de 300 livres sur le marché des processeurs, le cerveau des ordinateurs, et il dit qu’il a traversé le pire d’une refonte sous un nouveau directeur général.

Nous avons trébuché, non ? Nous avons perdu part; nous avons perdu notre élan. Nous pensons que cela se stabilise cette année



« Nous avons trébuché, n’est-ce pas ? Nous avons perdu part; nous avons perdu notre élan. Nous pensons que cela se stabilise cette année », a déclaré le PDG Pat Gelsinger aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique.

Intel domine toujours les marchés des puces de traitement pour PC et serveurs, avec une part de marché supérieure à 70 %, a calculé la société de recherche technologique IDC. Mais c’est en baisse par rapport à plus de 90% sur ces marchés en 2017.

« Quelqu’un qui passe de 1 % à 13 %, c’est significatif. Cela vous indique qu’il existe désormais un deuxième concurrent viable sur le marché des processeurs pour serveurs, qui a de l’élan et qui prend de l’ampleur », a déclaré Shane Rau, analyste d’IDC.

Ce concurrent est AMD, qui, sous la direction de la PDG Lisa Su, est revenu du bord de la faillite et a enlevé des affaires à Intel trimestre après trimestre. La capitalisation boursière d’AMD est à peu près la même que celle d’Intel, signe de la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance d’AMD.

Surabondance de chips

Rau a déclaré qu’Intel et AMD seraient tous deux confrontés à des vents contraires macroéconomiques et à des défis liés au déploiement de leurs nouvelles puces, mais qu’Intel avait également le plus gros problème d’une surabondance de puces à gérer. “Je ne pense pas qu’Intel soit encore en mesure de commencer à récupérer des parts” de marché, a-t-il déclaré.

Les clients de processeurs ne peuvent pas lancer de produits si les nouvelles conceptions de puces sont en retard, et Intel a trébuché sur la livraison de sa dernière puce de centre de données, nommée Sapphire Rapids.

« Sapphire Rapids avait environ deux ans de retard. Et donc, à cause de cela, AMD les a dépassés », a déclaré Bob O’Donnell de Technalysis Research.

Pire pour Intel, les benchmarks publiés par les deux sociétés montrent que la dernière puce serveur d’AMD surpasse Sapphire Rapids sur les “charges de travail à usage général”, selon l’analyste de Bernstein Stacy Rasgon.

Intel fait également face à une concurrence croissante, car le fabricant de puces graphiques Nvidia se lance dans les processeurs centraux et les anciens clients de processeurs, dont Apple et Amazon, conçoivent leurs propres puces.

Gelsinger a déclaré que 2023 serait une année de stabilisation puis de réaccélération. Intel avait pris des mesures douloureuses et devait maintenant exécuter un bon plan, a-t-il déclaré. Certains sont d’accord.

“Le redressement d’Intel prend du temps, exacerbé par l’économie, mais je pense que son plan fonctionne”, a déclaré Glenn O’Donnell, analyste chez Forrester Research. “Il livre de nouveaux produits et sa fabrication s’intensifie avec des accords d’autres fabricants de puces pour utiliser la capacité de fabrication d’Intel.”

Lire : Intel est dans un monde de douleur

Les investisseurs, quant à eux, attendent la prochaine preuve : AMD rendra ses résultats mardi. — Jane Lanhee Lee et Chavi Mehta, (c) 2023 Reuters

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral