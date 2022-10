Stuff of Dreams, déclare Satwiksairaj Rankireddy après le titre de Roland-Garros

“Des trucs de rêves”, a déclaré le navetteur indien star Satwiksairaj Rankireddy après que lui et Chirag Shetty soient devenus le premier couple indien à remporter le titre de Roland-Garros Super 750.

Le duo numéro 8 mondial a décroché dimanche son plus gros titre en battant Lu Ching Yao et Yang Po Han du Taipei chinois lors de la finale du double masculin de Roland-Garros.

“Hier soir, vous m’avez offert la plus grande victoire de la tournée. Je suis ravi au-delà des mots et humble au-delà de toute comparaison ! Devenir la première paire indienne en près de 40 ans à remporter un titre Super 750, c’est définitivement un rêve ! », a écrit Satwik sur sa page Instagram.

“Mais pas un instant de plus pour se reposer sur nos lauriers, de plus grands objectifs et de plus grands titres sont en avance pour les atteindre !!”

Le duo indien a réalisé une course de rêve cette saison, remportant la couronne du Super 500 de l’Open d’Inde, l’or aux Jeux du Commonwealth, l’or à la Coupe Thomas et une médaille de bronze aux Championnats du monde.

C’était leur deuxième titre de tournée mondiale.

Vikram Singh et Partho Ganguli avaient remporté le titre de Roland-Garros en 1983 alors qu’il s’agissait d’un tournoi mineur.

“Nous ne savions pas que cela faisait si longtemps”, a déclaré Satwik après son match de dimanche.

«Nous nous sentons bien, nous avons travaillé dur pour cela. C’est un tournoi de rêve.

Le joueur de 22 ans d’Amalapuram a déclaré que le triomphe de Kidambi Srikanth à Roland-Garros en 2017 l’avait inspiré.

“J’aimais la pyrotechnie en arrière-plan et je voulais la même photo de profil sur mon téléphone. Je n’ai pas d’ordinateur portable, je vais peut-être en acheter un maintenant », a-t-il déclaré.

La combinaison indienne sera vue en action cette semaine au tournoi Hylo Open Super 300.

