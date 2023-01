Studstill annonce la vente de 8 stations de radio à Shaw Media – Shaw Local

Studstill Media et la famille Studstill ont convenu de vendre ses huit stations de radio à Shaw Local Radio Co.

Inclus dans la vente sont WALS-FM à Oglesby ; WIVQ à Spring Valley; WSTQ-FM, WSPL-AM et WYYS-FM dans Streator ; WGLC à Mendota, WBZG au Pérou et W253BX à Streator.

Bob Heymann du bureau de Chicago de Media Services Group a servi de courtier pour le vendeur dans cette transaction, qui a été rapportée pour un total de 1,8 million de dollars, selon Studstill Media.

“Notre société a conclu un accord avec Studstill Media pour acquérir leurs stations de radio”, a déclaré John Rung, président et chef de la direction de Shaw Media, propriétaire du NewsTribune à La Salle, du Times à Ottawa et du Bureau County Republican à Princeton. “La transaction est actuellement en cours d’examen par la FCC. Nous espérons que nous pourrons aller de l’avant avec l’accord dans les mois à venir. »

Shaw Media a été fondée en 1851, ayant le troisième journal familial le plus ancien, détenu et exploité en permanence dans le pays. C’est le huitième éditeur de journaux du pays avec plus de 300 employés, desservant les communautés du nord de l’Illinois à la fois dans les médias imprimés et en ligne.