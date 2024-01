Studiocanal escarpins ‘Beating Hearts’ de Gilles Lellouche – Paris RDV – Crumpe

Studiocanal

Studiocanal a déroulé cette semaine le tapis rouge aux Rendez-vous Unifrance Paris pour le prochain long métrage de l’acteur Gilles Lellouche Coeurs battants (L’Amour Ouf).

Les premières images de cette romance non conventionnelle ont été diffusées sur grand écran lors de deux projections à guichets fermés au chic hôtel Royal Monceau, près des Champs-Elysées, jeudi soir.

Le conte moderne de Roméo et Juliette met en vedette François Civil, qui est actuellement en pleine forme grâce à son rôle de D’Artagnan dans le film de Pathé. Trois Mousquetaires reboot, et Adèle Exarchopoulos en anciennes amies d’enfance des différents côtés des pistes.

Après s’être séparés lorsque le garçon est pris dans la violence des gangs et atterrit en prison sur de fausses accusations de meurtre, les deux hommes se reconnectent contre toute attente des années plus tard.

L’image est adaptée du roman de 1997 de l’écrivain irlandais Neville Thompson, Jackie Loves Johnser, OK ? se déroulant dans le contexte de la banlieue difficile de Ballyfermot, à Dublin, dans les années 1980.

Lellouche a transposé l’histoire en France, en co-écrivant le scénario avec Ahmed Hamidi, son collaborateur sur la comédie de 2018 Coule ou nageet Audrey Diwan, lauréate du Lion d’Or de Venise.

L’acteur-réalisateur s’est également arrêté à l’événement Studiocanal avec Exarchopoulos et Civil ainsi que les acteurs de soutien Mallory Wanecque, Vincent Lacoste et Jean-Pascal Zadi.

Il a expliqué que l’acteur Benoît Poelvoorde l’avait initié à ce travail il y a 15 ans.

«Je suis tombée amoureuse de ce livre et de cette histoire d’amour violente. Je me suis lancé dans cette aventure avec Ahmed Hamidi et Audrey Diwan »,

Il a rendu hommage à ses producteurs, Hugo Sélignac au Chi-Fou-Mi (La forteresse, Novembre) et Alain Attal (Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu) chez Trésor Films pour l’avoir soutenu sur ce projet.

“Je suis tellement heureux de travailler avec eux parce que ce projet est assez fou, donc j’ai besoin que des producteurs fous me suivent”, a-t-il déclaré.

Les images promotionnelles suggèrent un portrait audacieux et coloré d’une histoire d’amour sanglante et passionnée oscillant entre les années d’adolescence semi-innocentes du couple et leurs retrouvailles plus violentes sur fond d’une bande originale évocatrice et libérée des droits d’un million de dollars des années 1980 comprenant des airs tels que Billy Idol’s. Yeux sans visage.

Studiocanal présente le film comme l’un de ses films francophones les plus ambitieux à ce jour et en coulisses, Cannes est un objectif si la post-production est terminée à temps.

Battre les séries faisait partie du trio de titres déployé par Studiocanal aux Rendez-vous d’Unifrance Paris aux côtés de celui de Marjane Satrapi Paris Paradis et celui de Pablo Agüero Saint-Exupéry.

Paris Paradis rend hommage à la ville adoptive de Satrapi, originaire de Téhéran, et met en vedette Monica Bellucci, Rossy De Palma, Eduardo Noriega, André Dussollier, Alex Lutz et Roschdy Zem, tandis que Saint-Exupéry tourne autour d’un épisode charnière des Andes argentines dans la vie du légendaire aviateur avec Louis Garrel, Diane Kruger et Vincent Cassel dans le casting.

