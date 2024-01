StudioAC installe une maison recouverte de cèdre sur une crête naturelle en Ontario

Du cèdre et de la brique aux tons clairs recouvrent l’extérieur d’une maison canadienne du cabinet d’architecture StudioAC, nichée dans une colline surplombant une prairie et un lac.

Construite pour un client privé, la maison de vacances a été conçue pour embrasser son cadre serein.

L’habitation est située dans la communauté de Cherry Valley, dans le comté de Prince Edward, une région connue pour ses parcelles boisées, ses dunes herbeuses et ses vignobles. Elle se trouve le long du lac Ontario, à environ 200 kilomètres à l’est de Toronto.

“Caractérisé par un littoral complexe et une industrie viticole en plein essor, le paysage et le sentiment d’appartenance peuvent être distillés dans les champs et le rivage”, a déclaré StudioAC, basé à Toronto.

Orientée horizontalement et de plan rectangulaire, la maison de 232 mètres carrés a été conçue pour interagir à la fois avec les champs et le rivage. Sa forme et sa matérialité ont été influencées par l’architecture agraire de la région.

La maison de plain-pied se trouve à côté d’un garage/atelier et est légèrement enfoncée dans une crête naturelle, offrant une protection contre le vent. L’élévation avant donne sur un pré, tandis qu’à l’arrière, la propriété descend vers les rives du lac.

“De grandes fenêtres côté eau offrent une vue sur le rivage, tandis que les fenêtres panoramiques au niveau du sol donnant sur la prairie offrent un point de vue avantageux sur le” terrain “”, a déclaré l’équipe.

“Cette vue panoramique plonge le spectateur dans le paysage plutôt que de le placer dessus.”

L’extérieur présente un mélange de brique et de cèdre aux tons clairs, qui « célèbrent la dualité du site ».

De plus, les bardeaux de bois engagent le dialogue entre la maison et les arbres environnants, a indiqué l’équipe.

Le toit à pignon est ponctué de plusieurs lucarnes.

Trois d’entre eux ont des côtés solides enveloppés de panneaux de fibres-ciment et sont surmontés d’une lucarne, offrant un état « qui rappelle la lumière qui traverse la canopée des arbres ».

Une lucarne dissimule les évents mécaniques. Une autre lucarne, plus grande, se trouve sur la façade avant et comporte une bande de fenêtres.

On entre dans l’habitation au nord par de larges escaliers extérieurs qui descendent. A l’intérieur, on retrouve un agencement clair et fluide.

La partie centrale englobe la zone commune. Un coin repas jouxte une cuisine et un salon, où un grand canapé sectionnel permet de diviser l’espace. L’espace public se connecte à une terrasse extérieure.

La zone sociale est flanquée d’espaces privés. Un côté de la maison abrite une chambre principale, tandis que l’autre contient trois chambres, des salles de bains, une buanderie et un espace mécanique.

L’intérieur présente une palette sobre de couleurs et de matériaux.

Les tons neutres et terreux créent une atmosphère sereine, et le douglas et la brique « engagent un dialogue avec la tectonique extérieure ». Le sol est en béton avec chauffage radiant.

Fondé en 2015 par Jennifer Kudlats et Andrew Hill, StudioAC a réalisé de nombreux projets à travers le Canada.

Parmi eux se trouvent une maison aux allures de grange sur la péninsule Bruce, revêtue de tôle ondulée et un dispensaire de cannabis de luxe à Toronto doté de grilles industrielles en zigzag.

La photographie est de Félix Michaud.

Crédits du projet :

Architecte: StudioAC ; Matei Rau, Mo Soroor, Jennifer Kudlats, Andrew Hill

Constructeur: Construction Whitaker