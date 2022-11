Studio9 School of the Arts à Kelowna remplace le français par Nsyilxcən – Kelowna Capital News

Studio9 School of the Arts à Kelowna remplace le volet de langue française de l’école par Nsyilxcən, dans un esprit de vérité et de réconciliation.

Le studio est l’une des rares écoles non autochtones à offrir la langue autochtone comme langue principale ou unique langue seconde à l’école.

Le directeur exécutif Michael Guzzi a déclaré que la principale raison d’offrir Nsyilxcən est qu’il l’est. “la véritable histoire originale de cette terre.”

“C’est parfait pour une école axée sur les arts en raison de la riche nature culturelle et artistique de la langue”, a déclaré Guzzi.

Il a dit que le personnel de l’école a adopté les principes d’apprentissage autochtones et la richesse de la culture d’enseignement des Premiers Peuples.

« Nous pensons que l’éducation offre naturellement la possibilité d’établir des relations de respect mutuel entre des personnes de cultures et de croyances différentes. Apprendre la culture et la langue traditionnelles de nos peuples autochtones locaux est un grand pas en avant pour assurer que le voyage de réconciliation se poursuive avec nos jeunes », a déclaré la principale Cadence Trites.

Le cours sera offert aux élèves de la quatrième à la neuvième année par des conférenciers et l’archéologue des Premières nations de Westbank, Jasmine Peone.

