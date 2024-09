Studio Morfar annonce « Que la lumière soit » avec une nouvelle animation pour SunFi

Les combustibles fossiles sont le principal moteur de l’économie nigériane depuis les années 1960. Il peut donc être difficile pour une entreprise d’énergie renouvelable de se faire une place. SunFi, qui aide les particuliers à financer des panneaux solaires et des batteries de stockage, souhaite changer la donne et s’est tourné vers le Studio Morfar de Copenhague pour créer une courte vidéo destinée à gagner le cœur et l’esprit des consommateurs nigérians. Exit les générateurs polluants, place à l’énergie solaire propre.

Ce clip de deux minutes s’éloigne nettement des explications que vous verrez chez d’autres sociétés énergétiques, qui présentent généralement des contours vectoriels de maisons avec des panneaux solaires et de petites étincelles qui courent le long des câbles menant à des batteries ou des pylônes qui représentent le réseau électrique. Au lieu de cela, l’esthétique a été définie par l’illustrateur et animateur britannique Con McHugh, qui travaille dans un style plus brut, plus bancal et plus honnête, mais toujours audacieux et graphique.

« Lorsque j’ai découvert le travail de Con, la première chose qui m’a frappé, c’est son habileté à créer des transitions ludiques entre la lumière et l’obscurité. Il a cette capacité étonnante à capturer tant d’émotion et d’énergie à travers des compositions simples », explique Torsten Power, réalisateur et cofondateur de Studio Morfar.



















Dans le premier acte, l’obscurité s’installe.







La deuxième décision courageuse a été de baser la vidéo sur un concept unique et inspirant : la lumière. L’histoire et les visuels sont donc divisés en deux actes. Le premier, entièrement en noir et blanc, dépeint une ville où les sources d’énergie sont peu fiables et où les gens vivent sous pression. Mais dans le deuxième acte, la puissance du soleil illumine un monde plein de bleus, de verts et de jaunes vifs. Chacun d’eux est accompagné d’un paysage sonore unique composé par Alysha Takoushian.

« Dans le premier acte, tout est encadré par des faisceaux de lumière. Nous avons pris beaucoup de plaisir à expérimenter la façon dont les personnages interagissent avec ces formes. Nous voulions montrer des personnages qui luttent pour garder les lumières allumées, qui repoussent littéralement ces faisceaux de lumière et qui se sentent très claustrophobes », explique Con McHugh.

Il poursuit : « Notre décision d’utiliser le noir et blanc pour le premier acte se prête vraiment à cette idée de contraste, et il était donc logique de passer à la couleur pour notre acte final. C’était un véritable défi pour moi en tant qu’illustrateur qui travaille principalement en noir et blanc, et Torsten et l’équipe du Studio Morfar ont été brillants de m’avoir fait confiance pour faire quelque chose que je n’avais jamais essayé auparavant. »



















Dans l’acte deux, le soleil brille et la vie recommence.







C’était un projet risqué pour Studio Morfar à plusieurs niveaux. La pièce SunFi est la première œuvre animée du studio, et Torsten et son équipe voulaient faire forte impression et récompenser la confiance du client. « Nous étions également prudents quant au fait qu’aucun membre de notre équipe ne soit originaire du Nigéria, nous étions donc très dépendants des directives du client concernant ce qui était culturellement approprié et précis. Ils nous ont été d’une grande aide en nous envoyant des références visuelles et même des playlists afrobeat pour le deuxième acte », explique Torsten.

La collaboration avec SunFi s’est encore renforcée lorsque le Studio Morfar a invité le fondateur, Rotimi Thomas, à lire la voix off. « Lorsque j’ai proposé l’idée, je pensais que Rotimi me prendrait pour un fou, mais il s’est avéré qu’il avait non seulement déjà fait quelques concerts de doublage auparavant, mais qu’il avait également du matériel d’enregistrement de qualité studio chez lui. Il a été brillant : il a modifié le script là où il ne semblait pas naturel et a envoyé d’innombrables brouillons, tous avec différentes variations allant de la tristesse à la joie, en passant par l’énergie et la détente », explique Torsten.

Grâce à l’innovation de SunFi et à la créativité de Studio Morfar, les Nigérians découvrent une alternative à l’électricité fossile.