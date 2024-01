Studio Jardin Sauna / Madeiguincho

© João Carranca

+ 7





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

20 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architectes principaux :



Gonçalo Marrote, Anna Cavenago, João Brás Filipe et Tamara Lowande



© João Carranca

Description textuelle fournie par les architectes. Niché au sein d’un jardin, un objet en bois émerge de la pente : un sauna qui contemple la vue. Dans ce projet, le contexte du site et la spécificité de la fonction ont développé une approche très simple et logique qui cherchait à mettre en valeur les qualités de son environnement naturel tout en ajoutant une nouvelle plateforme de vie.

© João Carranca

© João Carranca

La disposition claire, définie par deux pièces divisées par un axe central, constitue un élément efficace et symbolique pour définir la transition entre le sauna et les espaces de bain, la connexion avec la maison principale et le toit supérieur. En parcourant le jardin, notre regard est attiré par un objet en bois à la façade très symétrique, doté de deux fenêtres ressemblant à des yeux dominant le paysage.

© João Carranca

Plan du rez-de-chaussée

En montant sur la plate-forme suspendue, vous vous trouvez devant deux points d’entrée : l’un menant au sauna et l’autre à la salle de bain. Le côté sauna se déploie dans un espace cosy avec vue. À l’extrémité opposée, la salle de bain vous invite à vous changer et à prendre une douche, dotée d’une baignoire en métal unique qui coulisse sur un balcon extérieur. Ici, vous pourrez profiter de la vue tout en prenant un bain glacé revigorant.

© João Carranca

Dans ce projet, nous avons travaillé principalement avec du bois de cryptomeria japonica des Açores, offrant une atmosphère aromatique qui change avec les oscillations de température du sauna. Un couloir constitue le lien central entre le sauna et la salle de bain, marqué par un seau d’eau froide suspendu, élément emblématique qui définit la symétrie de la façade.

Section

Ce couloir facilite la transition entre les deux espaces distincts et définit un chemin qui mène à la maison principale et au toit, un salon plat et contemplatif avec vue sur les montagnes et la mer, créant un cadre idéal pour la détente et l’introspection.