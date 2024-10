Studio Ivy/Aidan laisse l’interaction des matériaux et de la mécanique guider sa pratique

Au fil des années passées à l’école d’art, les travaux des graphistes Ivy Webb et Aidan Pinkney ont commencé à s’entremêler lentement. Après avoir découvert une « pratique partagée inattendue » en dehors de leur programme de cours au cours de leur première année, les deux hommes ont depuis partagé de nombreuses collaborations créatives. Après avoir obtenu leur diplôme, le duo de designers a poursuivi leur partenariat créatif et a récemment créé leur studio commun à Londres : Lierre/Aidan.

Le studio existe comme un lieu où se marient l’accent mis par Aidan sur la conception typographique, imprimée et éditoriale avec les compétences d’Ivy en matière de création pratique, de direction artistique et de photographie ; ensemble, ils explorent des techniques analogiques ludiques mais précises avec « une approche spatiale et matérielle du design ». Animées par des éléments de mouvement astucieux, leurs œuvres soigneusement orchestrées s’inspirent souvent de lieux extérieurs à la scène du design graphique. « Il est rare que nous recherchions une inspiration directe dans notre propre domaine. Au lieu de cela, nous tirons des références à partir d’une gamme de sujets tels que la danse et la performance, la scénographie, la mode et les objets du quotidien que nous trouvons autour de nous », explique Ivy.

Dans l’espoir d’occuper un espace créatif situé quelque part entre le monde de l’art et celui du design, Ivy et Aidan appliquent leur approche expérimentale à l’interaction des matériaux et de la mécanique – guidée autant par des accidents heureux que par des grilles et des systèmes. « Nous aimons toujours les moments inattendus qui découlent de la précision humaine et la façon dont ces « bizarreries » peuvent générer une idée. […] nous démontons souvent une idée pour nous assurer qu’elle est distillée jusqu’à sa forme la plus vraie, la rendant tangible », explique Aidan.

Cette approche brille dans le concept derrière Gain de temps: un projet dans lequel le duo s’est lancé pour le lancement du diplômé CSM Fashion Design Alex Bagnall dernière collection sportswear, inspirée des équipements aéronautiques. Ivy et Aidan ont décidé de créer des silhouettes de vêtements qui, réduites à leurs formes graphiques, ressemblent à quelque chose qui est sur le point de décoller. Les mouvements fluides en stop-motion des silhouettes étaient un moyen de « faire subtilement référence aux plans, de mettre en valeur la respirabilité élégante des créations d’Alex et de simplifier les détails complexes de la collection », explique Aidan.