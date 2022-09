Studio Ghibli a tweeté jeudi une vidéo qui donne aux fans du légendaire studio d’animation japonais un aperçu de son parc à thème très attendu, Parc Ghibli.

La vidéo montre le Grand Entrepôt de Ghibli, la maison de Satsuki et Mei de Mon voisin Totoro, un aperçu de la forêt de Dondoko et d’autres endroits que les fans de Ghibli reconnaîtront.

“Il n’y a pas de grandes attractions ou manèges dans le parc Ghibli”, selon Site Internet du parc Ghibli. “Promenez-vous, sentez le vent et découvrez les merveilles.”

La première phase du parc devrait ouvrir ses portes le 1er novembre dans la préfecture d’Aichi, dans le centre du Japon, et comprend les attractions du Grand Entrepôt de Ghibli, la Colline de la Jeunesse et la Forêt de Dondoko. D’autres phases du parc, avec des attractions comme la vallée des sorcières et le village de Mononoke, ouvriront en 2023.