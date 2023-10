Studio de yoga de Crest Hill proposant des cours de langue des signes américaine – Shaw Local

Un studio de yoga de Crest Hill qui propose une large gamme de cours de yoga propose désormais un cours de yoga mensuel en langue des signes américaine.

Mindy Minaeri, professeur de yoga et interprète en langue des signes pour la Southwest Cook County Cooperative, a donné le premier cours vendredi soir au studio de yoga Just Breathe à Crest Hill. Les prochains cours auront lieu le 10 novembre et le 8 décembre.

Pat Perrier, professeur de yoga et propriétaire de Just Breathe, a déclaré que son objectif est d’offrir des cours « au plus grand nombre de personnes qui souhaitent y être ».

Les cours à Just Breathe comprennent actuellement le yoga 101, le yoga de base, le yoga doux, le yoga sur chaise, le yoga en mouvement, le yoga prénatal, le yoga réparateur, le yoga de force et de stabilité, le yin yoga, le yoga 1-2 et le yoga avec gratitude et grâce.

«J’aimerais trouver quelqu’un qui enseigne le yoga en espagnol», a déclaré Perrier.

Rendre le yoga accessible à la communauté sourde

Minaeri a déclaré qu’elle travaillait avec la communauté des sourds depuis 15 ans dans le domaine éducatif et qu’elle avait remarqué à quel point la communauté des sourds était « généralement négligée à bien des égards ».

« Il existe encore un grand fossé entre les possibilités d’audition et les possibilités offertes aux personnes sourdes », a déclaré Minaeri. «Je pense que j’ai eu à cœur d’apporter le yoga à la communauté sourde ou à toute personne signataire.»

Dans un cours de yoga typique, « nous écoutons beaucoup avec nos oreilles », a déclaré Minaeri. Ce cours sera très différent, dans le sens où la salle sera silencieuse et les mains bougeront beaucoup.

Minaeri donnera également davantage d’instructions au début du cours, a-t-elle déclaré. Le rythme des cours sera également plus lent, principalement parce qu’il est difficile de faire du yoga et de signer en même temps, a-t-elle expliqué.

Lorsque les gens ont besoin d’ouvrir les yeux, Minaeri agite un petit éventail au lieu de toucher les étudiants et « d’envahir leur espace », a-t-elle déclaré.

Minaeri a en fait commencé son parcours de yoga en tant qu’étudiante de Perrier et a pratiqué à la maison pendant la pandémie.

« J’ai toujours été une personne flexible qui aime bouger mais pas courir ou tout autre sport en soi », a déclaré Minaeri. « Mais j’aime étirer mon corps. »

Minaeri a déclaré que le yoga l’avait aidée à réguler sa tension artérielle et à se sentir en meilleure santé. Elle se sentait également plus calme et gérait mieux le stress, dit-elle.

« Le yoga n’était plus seulement une pratique physique », a déclaré Minaeri. « C’est devenu une pratique mentale. »

Mindy Minaeri, professeur de yoga, donne un cours mensuel pour les sourds au Just Breathe Yoga Studio à Crest Hill. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Qu’est-ce que le yoga chrétien ?

Minaeri a suivi sa formation de yoga en ligne via The Yoga Abbey, une « communauté chrétienne fondée sur la foi et composée de personnes qui aiment Jésus et aiment le yoga », a-t-elle déclaré. L’élément religieux était très important pour Minaeri puisqu’elle a grandi dans une famille religieuse stricte où le yoga n’était pas autorisé.

« J’ai toujours eu peur », a déclaré Minaeri. « Alors, quand j’ai découvert que les chrétiens pratiquaient le yoga, cela m’a beaucoup intrigué. »

Il y a environ 18 mois, Minaeri a commencé à enseigner un cours mensuel de yoga chrétien à Just Breathe, où les participants se concentrent sur Jésus.

« Je commence et je termine par la prière », a déclaré Minaeri. « Et nous nous concentrons sur Dieu. Nous ne vidons pas notre esprit. Nous concentrons notre esprit sur Jésus, notre source, notre centre. Parce que sans Lui je ne suis rien. Alors, quand j’ai besoin de paix, je vais à la source de cette paix, qui est Jésus. Si j’ai besoin de sagesse, Il en est la source. Il est évidemment l’auteur de l’amour. Qui n’a pas besoin de plus d’amour dans sa vie ?

Avantages du yoga

Perrier a souligné que le yoga n’est pas une religion, même si une partie de la philosophie du yoga est abordée dans certains cours. Il ne s’agit pas d’un remède contre les problèmes de santé, mais d’un outil que les gens peuvent utiliser pour améliorer leur bien-être – et éventuellement se faire aussi quelques nouveaux amis, a déclaré Perrier.

Les avantages que les gens pourraient ressentir en pratiquant le yoga comprennent une amélioration du sommeil, de la relaxation, de la capacité de méditer et de meilleurs choix alimentaires, a déclaré Perrier.

Néanmoins, les enseignants de Just Breathe « restent dans leur voie » et ne donnent jamais l’impression qu’ils peuvent « tout arranger », a déclaré Perrier.

« Ce n’est tout simplement pas juste pour les gens », a déclaré Perrier.

Les étudiants potentiels devraient consulter leur médecin avant de commencer tout exercice, y compris le yoga, a déclaré Perrier. Dans de nombreux cas, les cours et les poses peuvent être adaptés à chaque élève, a déclaré Perrier. Par exemple, certains étudiants veulent se concentrer sur la flexibilité, d’autres sur la force de base, a expliqué Perrier.

« Je veux juste rappeler aux gens que les gens viennent au yoga pour de nombreuses raisons différentes », a déclaré Perrier. « Et nous pouvons les rencontrer là où ils se trouvent… et nous serions ravis de voir les gens profiter de ce qu’ils proposent. »

SI VOUS ALLEZ

QUOI : Yoga pour l’ASL

QUAND : 18 h à 19 h 15 le 10 novembre et le 8 décembre

OÙ : Studio de yoga Just Breathe, 20660 Caton Farm Road, unité C, Crest Hill

ETC : Inscription recommandée. Les visites sans rendez-vous sont les bienvenues dans la plupart des classes régulières.

INFORMATION : Appelez le 815 546-2770 ou https://just-breatheyoga.com/