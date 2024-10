Studio Collective achève The Hotel at The Moore à Miami

La société de design Studio Collective a créé un hôtel de charme à l’intérieur du bâtiment Moore dans le quartier du design de Miami, complétant ainsi la transformation du monument en un lieu d’accueil multifonctionnel.

Récemment ouvert, L’hôtel au Moore occupe le quatrième étage du bâtiment et comprend 13 suites conçues par Studio Collective pour ressembler à des résidences privées.

« Les suites de l’hôtel sont un nouvel ajout au quatrième étage, mais ont été conçues pour s’adapter à l’empreinte originale du bâtiment dans son intérieur historique », a déclaré l’équipe de l’hôtel.

Les chambres mesurent de 700 à 1 000 pieds carrés (65 à 93 mètres carrés) et chacune est conçue différemment pour créer une expérience unique pour les clients.

Une suite est décorée principalement dans des tons neutres clairs, où les murs en plâtre texturé permettent aux cadres de lit et aux meubles en noyer de se démarquer.

Une autre présente des murs lambrissés et des plafonds texturés tissés, complétés par des détails comme des abat-jour en rotin, tandis que la couleur est introduite à travers des tapis et des coussins.

Les chambres comprennent des œuvres d’art et des meubles personnalisés réalisés par des créateurs tels que la marque de meubles basée à Dallas. Mous et entreprise brésilienne axée sur le développement durable Sosségo.

L’atrium central du bâtiment Moore présente une installation sculpturale de l’architecte Zaha Hadid, intitulée Elastika, qui a été ajoutée en 2005 lorsque l’espace était utilisé comme lieu d’événements.

L’œuvre d’art a donné son nom à un restaurant public qui occupe désormais l’espace, où les convives peuvent déguster un menu du chef Joe Anthony sous les formes blanches sinueuses qui s’étendent à travers le vide sur quatre niveaux.

Des intérieurs pour le Restaurant Élastika ont été créés en collaboration par les opérateurs Maison en bois et entreprise de design Icravéet comprennent des banquettes en velours et un bar de 18 couverts.

L’Esme Hotel à Miami s’inspire de la « grandeur bohème » de son passé

Construit en 1921 pour servir de salle d’exposition de meubles Moore and Sons, le bâtiment de style néoclassique abrite désormais également un club privé, qui possède son propre restaurant et sa propre salle à manger.

Les membres ont également accès à une salle de karaoké, des salons à cocktails cachés, des salles de jeux, une bibliothèque, diverses salles à manger au décor thématique distinct, un photomaton, une véranda et un bar clandestin de fin de soirée appelé The Rabbit Hole.

Les espaces Club sont peuplés de meubles et d’accessoires dans des teintes douces de rouge, de bleu et de vert, et beaucoup ont des formes arrondies qui font écho aux détails architecturaux du bâtiment.

Les niveaux inférieurs ont des carreaux de sol en terre cuite, qui sont remplacés par des planches de bois aux étages supérieurs.

Des couleurs plus vives sont utilisées dans le hall, où le sol en marbre noir et blanc contraste avec les tons audacieux des peintures et des meubles.

Un grand escalier en pierre noire et miel relie le rez-de-chaussée aux balcons ouverts qui donnent sur l’atrium et Elastika.

Le Miami Design District continue d’ajouter une architecture et des intérieurs de vente au détail distinctifs au fur et à mesure de son développement, d’un bloc sculptural de bâtiments prévu par Kengo Kuma à un magasin Louis Vuitton enveloppé dans une façade à motifs de losanges complétée par Marcel Wanders.

Les boutiques qui ont récemment ouvert leurs portes dans la région comprennent un magasin de chaussures Nodaleto, un magasin Diesel et des emplacements pour PatBo et Cult Gaia.

La photographie est de Kris Tamburello.