Studio Bark conçoit une utilisation structurelle des déchets de bois dans les forêts anglaises

Le cabinet d’architecture britannique Studio Bark a travaillé avec des étudiants de l’Université d’East London pour concevoir une colonne de support de toit avec du bois autrement inutilisable sur un site situé dans une ancienne forêt anglaise.

Nommé Spindles, le projet, qui empruntait des techniques aux traditions locales de fabrication de chaises, impliquait l’utilisation de petits morceaux de bois façonné pour fabriquer une colonne de support de toit.

L’aspect le plus important du projet, Écorce de studio L’architecte Ella Thorns a expliqué à Dezeen quelle était l’approche adoptée par le cabinet pour réfléchir au bois et répondre aux conditions écologiques particulières d’un site.

Spindles a commencé lorsque le studio a été embauché pour construire une maison familiale sur un site boisé du Buckinghamshire, dans le sud-est de l’Angleterre.

“Nous avons immédiatement réalisé que la forêt était en assez mauvais état pour quelqu’un qui sait à quoi cela ressemble – ce que je n’avais pas compris au début, mais cela se voit très vite en regardant le sol d’une forêt, et il n’y avait tout simplement aucune croissance. ce qui se passe du tout”, a déclaré Thorns. “C’était très mort.”

“Nous étions là-bas au milieu de l’été. Vous devriez avoir ce sous-étage florissant d’arbustes, de plantes et tout, et il n’y avait tout simplement rien, et beaucoup d’arbres sont très grands et grêles.”

Travailler avec les conseils d’un cabinet de conseil en bois et foresterie Forêts en évolutionqui a élaboré une stratégie de gestion forestière pour le site, ils ont appris qu’ils devraient abattre certains arbres – en particulier les espèces dominantes et non indigènes – afin de réhabiliter l’environnement naturel.

Cela pose la question de savoir que faire des arbres abattus. L’atelier souhaitait les utiliser, mais ce n’était pas le genre d’arbres qui seraient normalement acceptés par les scieries et transformés en bois de construction : ils étaient trop petits et de forme irrégulière.

Cela a amené le studio à réfléchir au bois et à la durabilité, et au fait que, même si le bois est généralement considéré comme un matériau de construction écologique, il n’est pas sans problèmes.

“Au Royaume-Uni, nous n’avons pas assez de bois pour répondre à la demande actuelle”, a déclaré Thorns. “Nous nous sommes donc demandé si nous pouvions utiliser ce bois, qui n’est vraiment pas le genre de produit que l’on achète en rayon.”

Habituellement, ce bois « rejeté » était vendu comme bois de chauffage ou laissé pourrir, mais cela libérerait le dioxyde de carbone que l’arbre avait séquestré au cours de sa vie, et Studio Bark voulait éviter ce résultat.

Les ingénieurs du MIT construisent des structures porteuses en utilisant des fourches d’arbre au lieu de joints en acier

Ils ont trouvé leur inspiration dans le patrimoine culturel de la région. Le Buckinghamshire est le centre historique de production de la chaise Windsor et les axes de son dossier représentent une manière très efficace d’utiliser de petits morceaux de bois.

En effet, vous pouvez utiliser un morceau de bois plus petit si vous souhaitez couper une section circulaire plutôt qu’une section carrée de même surface et de même résistance. Il s’agit d’une “ancienne technique”, a déclaré Thorns, mais qui ouvre de nombreuses possibilités d’utilisation d’arbres plus petits.

Les longueurs de bois rondes complètent le modèle de croissance naturel de l’arbre, où les anneaux poussent autour des défauts, a-t-elle expliqué, et entraînent moins de gaspillage. La forme en fuseau – plus grosse au milieu, plus fine aux extrémités – est également utile.

“Si vous deviez dessiner un diagramme de force, vous auriez besoin de plus de matériau au milieu, donc naturellement c’est gagnant-gagnant”, a-t-elle déclaré.

Le studio a travaillé avec l’artisan et arboriculteur Ben Harris ainsi qu’avec des étudiants en maîtrise de l’école d’architecture de l’Université d’East London, qui participaient à une « quinzaine de construction » annuelle pour couper du bois à l’aide d’un tour électrique sur place.

Ils ont ensuite travaillé avec l’ingénieur en structure Atelier Structures développer un plan sur la façon d’utiliser les petites sections de bois dans un contexte architectural, en les envisageant comme des morceaux d’une colonne plus grande. Ils ont également construit un modèle structurel 1:3 d’une application possible de broches, composé de colonnes de bois reliées par une poutre en bois lamellé-collé, avec des broches émergeant de la poutre pour soutenir un toit.

Thorns a déclaré que l’impact du projet Spindles était « plus large que la conception réelle » et concernait davantage une « méthodologie de réflexion » autour du bois qui tenait compte « non seulement de la mesure du carbone, mais également de la biodiversité et de la mesure sociale ».

“Nous devons rechercher des sources alternatives et concevoir des bâtiments qui permettent au bois d’aller beaucoup plus loin”, a-t-elle déclaré. “C’est exactement ce que fait le projet Spindles, en augmentant le taux de conversion des arbres en bois utilisable et en travaillant avec du bois cultivé sur place qui est généralement négligé.”

Studio Bark n’a pas encore conçu la ferme du site mais a l’intention d’utiliser ses arbres pour les éléments de structure et de revêtement tels que les bardeaux ou les bardeaux de fente. Elle espère également fabriquer des meubles sur mesure avec des étudiants locaux.

Studio Bark est un cabinet basé à Londres qui se concentre sur des projets socialement responsables. Ses travaux récents incluent une maison en bois démontable à faible impact dans l’Angleterre rurale et un système de construction modulaire auto-construit qui a été utilisé par Extinction Rebellion comme « architecture de protestation ».

Crédits du projet

Concept, design et fabricants : Écorce de studio

Artisan et arboriculteur : Ben Harris, BM Bois

Ingénieur en structure: Atelier Structures

Architectes paysagistes : Atelier 31

Consultant en bois et foresterie : Forêts en évolution

Historien local : Robert Bishop, Kraftinwood, Musée de la fabrication de chaises

Collaborateur: Alan Chandler, codirecteur du Sustainability Research Institute, UEL

Collaborateur: Armor Gutierrez Rivas, maître de conférences en architecture, UEL

Collaborateur: Daryl Brown, Atelier Bois de l’UEL

Collaborateur: David Morgan, Atelier Bois de l’UEL

Équipe d’étudiants du Master d’Architecture de l’UEL : Zakaria Arif, Bahar Bozygit, Talha Jariwala, Junaid Nohur, Alex Saw, Kelly Yamba, Bhairavi Zende