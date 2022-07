Stuart Woods, auteur des romans de Stone Barrington, est mort à 84 ans

HARTFORD, Conn. (AP) – Stuart Woods, auteur de plus de 90 romans, dont beaucoup mettent en vedette le personnage de l’avocat-enquêteur Stone Barrington, est décédé. Il avait 84 ans.

Woods est décédé dans son sommeil le vendredi 22 juillet à son domicile du comté de Litchfield, dans le Connecticut, a déclaré mercredi sa publiciste, Katie Grinch.

Woods, diplômé de l’Université de Géorgie dans son État d’origine, a déménagé à New York en 1960 pour poursuivre une carrière dans le journalisme. Il a plutôt fait carrière dans la publicité et a finalement déménagé à Londres puis à Galway, en Irlande, où il a découvert la voile.

Son premier livre, “Blue Water, Green Skipper”, était un récit non romanesque de son aventure de 1976 en compétition dans la course transatlantique Observer en solitaire, qui a commencé à Plymouth, en Angleterre, et s’est terminée à Newport, Rhode Island.

Après que WW Norton & Company ait acquis les droits américains sur le livre, elle a également accepté de publier le premier roman de Woods.

Ce livre, “Chiefs” de 1981, sur trois générations d’hommes de loi et le meurtre d’un adolescent dans une petite ville du sud, a remporté des prix littéraires et a été transformé en une mini-série CBS mettant en vedette Charlton Heston, Danny Glover, Billy Dee Williams et John Goodman.

Le succès du livre a lancé la carrière prolifique de Woods en tant que romancier qui l’a vu écrire cinq livres par an pour GP Putnam’s Sons.

“J’écris tous les jours de 11h à midi, environ un chapitre par jour”, a déclaré Woods au Hartford Courant en 2015. “Et je réponds à mes e-mails. Les 23 autres heures, je fais autre chose que d’écrire – faire du bateau, beaucoup de lecture, regarder de vieux films.

Woods a reçu le Grand Prix de Littérature Policière, le prix le plus prestigieux de France pour le crime et le roman policier, en 2010 pour son roman, “Imperfect Strangers”.

Les mémoires de Woods, «Une vie extravagante», ont été publiées en juin. Putnam prévoit de sortir « Black Dog », le 62e livre de la série Stone Barrington le 2 août et « Distant Thunder », le 63e livre de la série, le 11 octobre.

Woods, qui avait également des maisons à New York, en Floride et dans le Maine, était un pilote breveté qui pilotait son propre jet privé lors de ses tournées de livres.

Il laisse dans le deuil son épouse, l’ancienne Jeanmarie Cooper de Key West, en Floride.

The Associated Press