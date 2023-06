Stuart Webber démissionne de son poste de directeur sportif de Norwich

Stuart Webber a démissionné de son poste de directeur sportif de Norwich City après six ans avec le club.

Le joueur de 39 ans est arrivé à Carrow Road en avril 2017 et a supervisé deux titres de champion avec l’aide de son entraîneur-chef, Daniel Farke.

Le club a également subi deux relégations immédiates en Premier League, terminant en bas avec respectivement 21 et 22 points.

La saison dernière, Webber a limogé l’entraîneur-chef Dean Smith juste après Noël et nommé David Wagner, qui avait déjà remporté un succès de promotion avec Huddersfield Town. Norwich a ensuite terminé 13e du championnat.

Une interview accordée à L’athlétisme le mois dernier, Webber a déclaré qu’il espérait toujours voir la fin de certaines choses, y compris les derniers réaménagements du centre de formation de Colney qui devaient être achevés à l’automne, avant son éventuel départ.

Cependant, le club a maintenant déclaré que Webber avait remis son préavis au début de l’année, avant de terminer sa période de préavis « pour assurer une transition et un transfert complets » en mars 2024. Il reste également possible qu’il puisse partir plus tôt.

Le club a également confirmé que Neil Adams occuperait désormais le poste nouvellement créé de directeur technique.

Webber a déclaré: «Je voudrais remercier Delia, Michael et le reste du conseil d’administration pour leur compréhension dans la prise de cette décision.

« Le soutien que j’ai reçu de tout le conseil d’administration, passé et présent, tout au long de mon séjour au club a été exceptionnel. Delia et Michael sont deux des personnes les plus spéciales que j’ai rencontrées. Ils se soucient tellement de Norwich City, de son personnel et de ses supporters.

« J’ai travaillé avec des employés incroyables, de mes subordonnés directs au comité exécutif et au personnel plus large du club de football et de la Community Sports Foundation. J’ai vu tant d’employés grandir et se développer, et je ne les remercierai jamais assez pour leur dévouement.

« Personne ne pourra jamais nous enlever nos deux victoires au titre, la croissance du centre de formation et de l’académie Lotus, et le lien que nos zones de football ont maintenant avec l’entreprise au sens large. Ensemble, nous avons vécu des moments vraiment spéciaux et nous devrions être incroyablement fiers de la fondation que nous avons réussi à construire pour assurer le succès futur de ce club.

« Pour les joueurs avec qui j’ai travaillé, j’ai beaucoup appris et ils ont fait des choses incroyables au cours des six dernières années. Ils entreront dans l’histoire de ce club de football.

« J’attends avec impatience le prochain chapitre et d’aider autant ou aussi peu dans cette transition au cours des prochains mois. Le conseil d’administration sait qu’il a mon soutien indéfectible.

« Merci à tous les membres du conseil d’administration et du personnel, joueurs et supporters que j’ai rencontrés. Je souhaite le meilleur au club et j’ai hâte de soutenir de loin.

Norwich avait conclu la signature de trois agents libres cet été avec l’ancien attaquant de Burnley Ashley Barnes, l’arrière latéral de Bournemouth Jack Stacey et l’arrière central de Fulham Shane Duffy.

Dans son interview de mai, Webber a également suivi les probables départs estivaux de Norwich de l’arrière droit anglais des moins de 21 ans Max Aarons et du défenseur de la République d’Irlande de 20 ans Andrew Omobamidele.

Webber est l’un des noms discutés par Leeds United alors qu’ils recherchent un remplaçant pour Victor Orta.

