Stuart Seldowitz, ancien collaborateur d’Obama, obtient un accord pour perdre les accusations de haine

L’ancien collaborateur d’Obama, Stuart Seldowitz, a conclu un accord privilégié pour suivre une formation « anti-préjugés » afin d’obtenir l’abandon des accusations de crime de haine suite à ses viles diatribes islamophobes contre un vendeur de charrettes halal de Big Apple.

Seldowitz, 64 ans, se soumettra à un « programme anti-préjugés de 26 semaines par le biais de Queens Counseling for Change », a statué mercredi la juge Beverly Tatham à la demande de l’accusation.

S’il le termine et qu’il n’y a pas de nouvelle arrestation ou violation de l’ordonnance de protection de la victime, les accusations de crime de haine portées contre lui seront abandonnées, a confirmé le bureau du procureur du district de Manhattan au Post.

Seldowitz – qui était présent mais n’a pas pris la parole lors de l’audience de mercredi – a travaillé sous cinq présidents et a déjà été conseiller au Conseil de sécurité du président Barack Obama.

Au début des années 2000, il a également travaillé pour le Bureau des affaires israéliennes et palestiniennes du Département d’État.

Le vétéran politique est devenu viral en novembre lorsqu’il a été filmé en train de crier contre le vendeur de Q Halal Cart, Mohamed Hussein.

«Avez-vous violé votre fille comme [Prophet] Mohammed l’a fait ? Seldowitz se moqua du jeune homme.

Stuart Seldowitz faisait face à des accusations de crime de haine suite à l’incident de novembre. Christophe Sadowski

Il a également demandé si Hussein était un « terroriste ».

« J’enverrai ta photo à mes amis de l’Immigration. Le Mukhabarat en Egypte aura vos parents. Votre père aime-t-il ses ongles ? Il les éliminera un par un », a lancé Seldowitz.

« Si nous tuions 4 000 enfants palestiniens, ce ne serait pas suffisant », a-t-il ajouté, apparemment en référence à la contre-offensive israélienne dans la bande de Gaza, qui aurait tué des milliers de civils.

Hussein, qui travaillait au chariot sur East 83rd Street et Second Avenue au cours de l’année écoulée, a supplié l’homme plus âgé à plusieurs reprises de le laisser tranquille.

Mohammed Hussein (à droite) avait peur de retourner au travail après que Seldowitz l’ait dénoncé. Matthieu McDermott

Même des semaines après l’attaque au vitriol, il avait toujours peur d’aller travailler.

“Mohammed a un peu peur, il est un peu inquiet, surtout après avoir découvert que ce type travaillait pour le gouvernement”, a déclaré Islam Moustafa, le propriétaire de la charrette, au Post fin novembre.

« Comment demander à un petit jeune de 24 ans s’il a déjà violé sa fille ? il est [Seldowitz] un ancien fonctionnaire du gouvernement, il a travaillé pour l’administration Obama, ce n’est personne », a déploré Moustafa.

Seldowitz a demandé au vendeur de nourriture s’il « avait violé ses filles ». X / @itslaylas

Seldowitz a initialement été accusé de crime de haine pour cet incident – ​​bien que son avocat de la défense, Scott Bookstein, ait soutenu devant le tribunal que son client était en fait un « homme épris de paix ».

“Je regrette tout ce qui s’est passé et je suis désolé”, Seldowitz dit à City & State avant son audience de Thanksgiving.

“Mais vous savez, dans le feu de l’action, j’ai dit des choses que je n’aurais probablement pas dû dire”, a-t-il haussé les épaules.

Seldowitz travaillait auparavant pour le Bureau des affaires israéliennes et palestiniennes du Département d’État. Stuart Seldowitz/Facebook

À la suite de ces propos haineux, Seldowitz a été exclu de Gotham Government Relations, la société de lobbying où il travaillait comme consultant.

Seldowitz doit revenir devant le tribunal le 17 avril, a indiqué le bureau du procureur.

