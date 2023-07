Stuart Ramsay au Myanmar : ce que les dirigeants ne veulent pas que le monde voie | Nouvelles du monde

Le correspondant en chef de Sky, Stuart Ramsay, et son équipe ont été témoins des réalités meurtrières d’une guerre civile, qui, selon les dirigeants du Myanmar, ne se produisent pas.

Peu de journalistes occidentaux se rendent dans ce pays d’Asie du Sud-Est, anciennement connu sous le nom de Birmanie – mais notre équipe de presse a passé un mois sous couverture au plus profond de la jungle avec des combattants de la résistance, des médecins et des volontaires – non loin de l’endroit où se déroulent les combats.

Sur ce Sky News Daily, Kimberley Leonard est rejoint par Stuart, pour partager son récit de première main d’un endroit où les informations faisant état de massacres, de milliers d’arrestations et de violations des droits de l’homme ont été largement condamnées.

Annie Joyce – productrice senior de podcasts

David Chipakupaku – producteur de promotion de podcasts

Paul Stanworth – éditeur