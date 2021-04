UNE Le réalisateur TALENTÉ et très apprécié de la BBC qui a travaillé dans les coulisses de Strictly Come Dancing et Top of the Pops est décédé.

Stuart McDonald, qui était également la voix de Robot Wars, est décédé dans un accident de voiture dans les premières heures d’aujourd’hui – alors que les célébrités rendent hommage à un «être humain charmant».

Le directeur de la BBC TV, Stuart McDonald, est décédé tragiquement dans un accident de voiture Crédit: IMDB

Il a travaillé dans les coulisses de Strictly Come Dancing et Top of the Pops Crédit: Linkedin

Stuart, photographié ici avec son ami Richard Wolfe, a été décrit comme « gentil » et « fidèle » Crédit: twitter / richardwoolfetv

La nouvelle a été annoncée sur Twitter aujourd’hui par un ami du réalisateur de télévision Crédit: twitter / richardwoolfetv

Annonçant la nouvelle, le diffuseur Richard Woolfe a écrit sur Twitter: «Je suis absolument navré que mon merveilleux Stuey – Stuart McDonald soit décédé aujourd’hui dans un accident de voiture.

«C’était un grand ami et un réalisateur talentueux et fidèle exceptionnel, aimant la télé.

« Ma Stuey, trie la galerie au paradis maintenant. Votre Ricky. »

‘BEAU ÊTRE HUMAIN’

Au cours d’une longue carrière à la télévision, M. McDonald a réalisé les sept premières séries de Robot Wars et les deux premières séries de Robot Wars Extreme.

Il a également réalisé son jeu télévisé Gladiators, ainsi que Top of the Pops, Parkinson et Strictly Come Dancing: It Takes Two.

Les stars de la BBC ont rendu hommage aujourd’hui, avec le présentateur de télévision et comédien Justin Lee Collins écrivant: «Il était vraiment l’un des gentils.

« Un être humain exceptionnellement charmant. Je suis vraiment désolé. »

Les icônes de la télévision pour enfants, Dick et Dom, ont écrit: «Nous avons eu la chance de travailler sous ses ordres.

« Le cœur va à vous et à ses proches. »

Le producteur de télévision Richard Marson a tweeté: « Très triste d’apprendre la mort du prolifique réalisateur de télévision Stuart McDonald.

« Il était brillant dans l’art souvent pris pour acquis de la direction multi-caméras et son talkback était toujours agréablement spirituel. »

Chris Bedwell a écrit: « Je connaissais Stuart grâce à notre station de radio de l’hôpital. C’était un gentleman. Un homme vraiment gentil et un bon ami. Il nous manquera vraiment. »

Gordon Donaldson a rendu hommage à M. McDonald, en écrivant: « Des nouvelles déchirantes sur le prolifique réalisateur de télévision Stuart McDonald. Selon tous les témoignages, l’un des plus grands dans les coulisses. »

Le producteur de télévision Richard Marson a rendu hommage à M. McDonald

M. McDonald a été rappelé lors d’hommages en ligne