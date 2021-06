Stuart Damon, le Dr Alan Quartermaine de l’Hôpital général, décède à 84 ans

Stuart Damon, mieux connu pour son rôle du Dr Alan Quartermaine dans « General Hospital », est décédé mardi. Il avait 84 ans.

« Stuart Damon a joué le patriarche bien-aimé Alan Quartermaine pendant 30 ans », a déclaré Frank Valentini, producteur exécutif de « General Hospital », dans une déclaration à USA TODAY. « C’était un grand acteur et un homme encore plus grand. Son héritage se perpétue à travers » GH « et toutes les vies qu’il a touchées et tous ceux qui l’aimaient. Il nous manquera. »

La famille de Damon a déclaré à ABC News 7 que l’acteur « était aux prises avec une insuffisance rénale au cours des dernières années ».

L’acteur a décroché le rôle de « General Hospital » du Dr Alan Quartermaine, membre de la famille Quartermaine riche, dysfonctionnelle et hautaine, en 1977. Il a été nominé pour sept Daytime Emmys pour son interprétation de plusieurs décennies. En 1999, Damon a finalement remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour sa description de la dépendance du Dr Quartermaine à l’hydrocodone.

De 1999 à 2001, Damon a repris son rôle de Dr. Quartermaine pour la série dérivée « Port Charles ». Il est apparu régulièrement dans « General Hospital » jusqu’à la mort de son personnage, d’une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque massive lors des balayages de février, en 2007. Le Dr Quartermaine est apparu sporadiquement dans le drame de jour jusqu’en 2013, parfois dans des rêves et même en tant que fantôme.

Les acteurs de « General Hospital » ont rendu hommage à Damon sur les réseaux sociaux.

« Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu cet homme merveilleux dans ma vie. Je suis très triste aujourd’hui #StuartDamon #GH, » a tweeté Génie Francis, qui joue Laura Spencer dans le feuilleton.

Amber Tamblyn, qui a joué la fille adoptive de Damon dans « General Hospital » pendant sept ans, tweeté elle a eu « le cœur brisé » d’apprendre la nouvelle.

« Il était la personne la plus gentille, merveilleuse, aimante et solidaire. Il m’a toujours fait rire et m’a fait me sentir en sécurité sur le plateau. Je t’aime, Stewy. Repose-toi bien maintenant, mon ami », a écrit Tamblyn.

L’actrice de « General Hospital » Nancy Lee Grahna déclaré que Damon était « un prince d’homme charmant, drôle et talentueux. Il était vraiment charmant. »

« Quel plaisir ce fut de travailler avec son moi emblématique », Grahn a écrit sur Twitter.

Eden McCoy, Josslyn John Jacks dans le feuilleton ABC, tweeté que Damon « me rend fier et reconnaissant d’être ne serait-ce qu’une petite partie de ce spectacle. »

Né à New York, le 5 février 1937, Damon a commencé sa carrière à Broadway. Il a pris de l’importance en incarnant le prince aux côtés de Lesley Ann Warren dans la production musicale CBS de 1965 de « Cendrillon » de Rodgers & Hammerstein.

Damon a travaillé sur la scène du West End de Londres, jouant également le rôle d’agent secret dans la série télévisée « The Champions » de 1968-69. Il est apparu dans des émissions britanniques comme « The Saint », « Steptoe and Son » et « The New Avengers ».