Le milieu de terrain de Leeds Stuart Dallas a signé un nouveau contrat de trois ans pour le garder au club jusqu’en 2024.

L’international d’Irlande du Nord Dallas, qui a été signé de Brentford en 2015, a marqué huit buts et récolté deux passes décisives alors qu’il commençait les 38 matches de Premier League lors du retour de Leeds dans l’élite.

Un communiqué du club disait : « Leeds United est ravi que Stuart Dallas ait conclu aujourd’hui un nouveau contrat avec le club.

✍️ #LUFC est ravi d’annoncer que Stuart Dallas a conclu aujourd’hui un nouveau contrat de trois ans – Leeds United (@LUFC) 2 juillet 2021

« L’international d’Irlande du Nord a signé un contrat de trois ans, le gardant à Elland Road jusqu’à l’été 2024.

« La saison dernière, il a été l’un des joueurs les plus remarquables de la Premier League, commençant les 38 matchs pour Leeds, marquant huit buts, dont un mémorable vainqueur tardif à Manchester City en avril.

« Ses belles performances lui ont permis de remporter le but de la saison, en plus d’être nommé à la fois joueur de l’année et joueur de l’année.

Leeds a obtenu une neuvième place la saison dernière, mais Dallas souhaite désespérément que le club continue de croître alors qu’il cherche à faire mieux et à se qualifier pour l’Europe lors de la prochaine campagne.

Dallas a joué un rôle vital pour Leeds en Premier League la saison dernière



Dallas a dit Sky Sports News: « Je suis ravi de signer un nouveau contrat avec le club. C’est toujours un endroit où j’ai voulu jouer mon football.

« Évidemment, j’ai fait une excellente saison l’année dernière et le club a décidé de me donner un nouveau contrat, donc je suis ravi.

« Ma famille est également heureuse ici. La saison dernière a été une excellente saison, mais il est important que nous continuions à progresser maintenant. »