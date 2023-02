Stuart Broad soutient Ollie Pope en tant que futur capitaine du test d’Angleterre après un rôle croissant dans le vestiaire | Nouvelles du cricket

Ollie Pope a assumé la responsabilité de devenir un leader des vestiaires avec l’Angleterre après avoir été désigné comme futur capitaine de test.

Ben Stokes a opéré sans adjoint officiel depuis qu’il a succédé à Joe Root en tant que skipper, mais le très expérimenté Stuart Broad a été aligné comme remplaçant à court terme si nécessaire l’été dernier.

Il semble maintenant que Pope ait été accéléré dans un rôle plus influent, reprenant l’équipe lorsque Stokes a choisi de s’absenter de l’échauffement de deux jours de l’Angleterre contre un XI néo-zélandais à Hamilton cette semaine.

Le joueur de 25 ans a exercé des fonctions similaires contre les Lions d’Angleterre à Abu Dhabi en novembre et est devenu une présence de plus en plus vocale dans les coulisses ces derniers mois.

Bien qu’il n’ait pas été officiellement nommé vice-capitaine avant l’ouverture de la série de jeudi à Mount Maunganui, Broad lui-même semble plus qu’heureux de passer le relais à un coéquipier qui, selon lui, grandit de jour en jour.

“Je pense que Popey est un grand leader”, a déclaré Broad. “Il parle très bien dans le groupe, il a un grand esprit de cricket et il ne fait aucun doute que vous pouvez le voir comme un futur capitaine de l’Angleterre.”

Le frappeur de Surrey était plus circonspect, mais a admis se délecter des occasions qu’il a eues d’intensifier.

“Pour l’instant, il n’y a pas de titre dessus – je vais juste continuer à aider là où je peux”, a déclaré Pope. “Il n’y a pas d’étiquette dessus, mais cela pourrait être une option qu’ils envisagent à l’avenir. C’est juste bon d’être considéré comme un leader dans ce vestiaire.

“Stokesy est le capitaine, il sait exactement comment il veut le gérer, mais il vient parfois me proposer des idées, et il fera de même avec certains des gars vraiment expérimentés dans les vestiaires aussi.

“Baz (Brendon) McCullum et Stokesy ont été formidables. Ils nous ont permis à de jeunes joueurs de grandir et je pense que chacun de nous a l’impression que c’est notre équipe maintenant.

“Je vais juste continuer à développer ce cerveau de cricket et si cela se produit à l’avenir, super, je m’assurerai d’en apprendre le plus possible avant cela. En même temps, je réalise que j’ai un gros travail au numéro trois pour continuer. Si je peux continuer à impressionner là-bas, qui sait ce que l’avenir nous réserve ?”

Le pape profite de la montée en grade de l’Angleterre

L’élévation de Pope représente une autre énorme démonstration de foi en un joueur qui a eu du mal à trouver ses marques dans le cricket international sous le régime précédent. Il a été mélangé de haut en bas dans la commande, ainsi que dans et hors de l’équipe, et n’a jamais tout à fait réussi à réaliser son potentiel évident.

Il craignait de ne même pas faire partie des plans de Stokes l’année dernière, mais a plutôt été invité à s’approprier la position pivot de n ° 3. Comme tant d’autres dans l’équipe actuelle, il apparaît comme un artiste plus libéré et plus épanoui sur le terrain et a remboursé le soutien avec de beaux siècles à Trent Bridge et Rawalpindi.

“Quelle que soit la durée de cette période difficile, et cela m’a semblé long, je pense que cela m’a permis d’arriver là où je suis maintenant”, a ajouté Pope. “En tant qu’unité de frappeurs, nous n’avons pas peur de sortir maintenant.

“Je pense que nous avons passé trop de temps à nous soucier de nos techniques et à nous demander comment le quilleur va nous faire sortir. Stokesy et Baz ont été les meilleurs tireurs en termes de simplification du test de cricket pour nous tous. En fin de compte, c’est une balle qui tombe sur vous. Arrêtez de vous soucier de la position de votre tête, de vos mains tout le temps.”

L’Angleterre jouera un test jour-nuit contre la Nouvelle-Zélande à Mount Maunganui du 16 au 20 février avant un deuxième test à Wellington du 24 au 28 février.