Stuart Broad revient dans l’équipe d’Angleterre pour une tournée test en Nouvelle-Zélande mais Rehan Ahmed et Mark Wood se sont reposés | Nouvelles du cricket

Stuart Broad est de retour dans l’équipe de test d’Angleterre pour la tournée en Nouvelle-Zélande en février, bien que l’étoile montante Rehan Ahmed ait été laissée de côté.

Broad, 36 ans, a raté la victoire record au Pakistan en raison de la naissance de son premier enfant, mais fait partie d’une équipe de 15 personnes pour la tournée de deux matches en Nouvelle-Zélande, avec ses collègues couturiers Matthew Potts et Olly Stone.

Potts, qui a impressionné l’été en Angleterre, aura un point à prouver après avoir été négligé au Pakistan, tandis que Stone, qui a disputé un test pour la dernière fois au début de 2021, pourrait également avoir une chance dans des conditions plus favorables aux sertisseurs.

Après deux matchs de préparation, l’Angleterre disputera un test jour-nuit contre la Nouvelle-Zélande à Mount Maunganui du 16 au 20 février avant un deuxième test à Wellington du 24 au 28 février.

Cependant, deux quilleurs qui se sont reposés de l’équipe sont des vedettes de l’hiver, Ahmed et Mark Wood.

L’équipe d’Angleterre pour la tournée test en Nouvelle-Zélande Ben Stokes (capitaine), James Anderson, Stuart Broad, Harry Brook, Zak Crawley, Ben Duckett, Ben Foakes, Will Jacks, Dan Lawrence, Jack Leach, Ollie Pope, Matthew Potts, Ollie Robinson, Joe Root, Olly Stone

Ahmed, le plus jeune preneur de guichet d’Angleterre qui a fait ses débuts à cinq pour le troisième test de Karachi, est absent – ​​la BCE citant sa “gestion pour l’hiver”. Le spinner de jambe, 18 ans, participera à la Ligue T20 des Émirats arabes unis en janvier en vue de rejoindre l’équipe de balle blanche du Bangladesh en mars s’il est sélectionné.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton dit que "l'incroyable transformation" de l'Angleterre dans le test de cricket est due au fait d'affronter les caractéristiques agressives et désintéressées du capitaine Ben Stokes



Wood, quant à lui, prend une pause de tout le cricket international et de franchise en janvier pour “récupérer complètement après un hiver chargé dans tous les formats”. Comme Ahmed, il pourrait revenir pour la tournée du Bangladesh.

En ce qui concerne les frappeurs, Dan Lawrence d’Essex est de retour dans l’équipe, qui se rend en Nouvelle-Zélande dans le but de reproduire le style offensif qui les a vus remporter neuf des 10 tests depuis que Ben Stokes a pris la relève en tant que capitaine et Brendon McCullum en tant qu’entraîneur.

Calendrier Nouvelle-Zélande – Angleterre 1er Test (boule rose, Bay Oval) – 16-20 février

– 16-20 février 2e essai (Wellington) – 24-28 février

Après ses débuts potentiels pour l’équipe anglaise de plus de 50 ans en Afrique du Sud – avec une série de trois matchs du 27 janvier au 1er février – Harry Brook est sans surprise inclus dans l’équipe de test après ses exploits au Pakistan.

Ben Duckett, Will Jacks et Stone sont les seuls autres joueurs à faire partie des deux équipes et s’envoleront directement pour la Nouvelle-Zélande après la série sud-africaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Butcher et Stuart Broad ont fait l'éloge de Rehan Ahmed après qu'il soit devenu le plus jeune homme à passer un test cinq pour ses débuts



Joe Root a été reposé pour ces ODI mais est dans l’équipe de test. L’ancien capitaine de l’Angleterre disputera une poignée de matchs dans la Ligue T20 des Émirats arabes unis avant de faire une courte pause avant de rejoindre l’équipe de Stokes.