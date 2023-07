Stuart Broad prend sa retraite: les experts de Sky Sports Cricket saluent l’Angleterre «grande» et «guerrière ultime des cendres» | Nouvelles du cricket

Après que le quilleur anglais Stuart Broad a annoncé qu’il se retirerait du cricket après le dernier test contre l’Australie, Sports du ciel les experts Nasser Hussain, Michael Atherton, Ricky Ponting et Mark Butcher ont salué un « vrai grand » et « ultime guerrier Ashes »…

Michael Atherton – « Un joueur de cricket indéniablement génial »

« Grand est un mot parfois surutilisé, mais il est indéniablement un grand joueur de cricket – 167 matchs, 602 guichets et cette performance déterminante de 8-15 contre l’Australie à Trent Bridge.

« Il a plus de guichets Ashes – 150 – que n’importe qui d’autre dans un maillot anglais et il a lui-même dit que les Ashes ont fait ressortir le meilleur de lui, ce qui, je pense, est la raison pour laquelle il a décidé d’aller ici.

« Je pense que c’est une bonne décision. La seule chose que chaque joueur de cricket contrôle est quand il y va et je pense qu’il a fait un bon choix. Quel pourrait être un meilleur moment et un meilleur endroit pour sortir? Il peut regarder en arrière avec un grand beaucoup de fierté d’une grande carrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le meilleur sort de Ashes de Broad – son envoûtant 8-15 contre l’Australie à Trent Bridge en 2015.



« Je pense que l’essence de lui en tant que joueur de cricket est sa compétitivité, sa fougue, et je pense qu’il serait d’accord avec cela, mais ne sous-estimez pas ses compétences. Il y a une réelle attention aux détails là-bas.

« Il a bénéficié de contrats centraux et de la volonté de l’Angleterre de l’emballer lui et Jimmy [Anderson] en coton pour Test cricket, qui a prolongé leur carrière. Mais il en a pleinement profité. »

Nasser Hussain – Broad tout sur les jeux gagnants

« Un grand joueur de cricket mérite de sortir au sommet. Ce n’est pas seulement ce qu’il mérite. Je pense que la foule ici au cours des prochains jours voudrait lui donner un adieu.

« Ce que je sais de Broad, c’est qu’il ne laissera pas cette émotion entraver une performance. Ce qui a été sa référence tout au long de sa carrière, c’est vouloir gagner des matchs. J’y crois vraiment.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Broad a déclaré qu’il voulait terminer au sommet après avoir révélé que le cinquième et dernier test des cendres serait son dernier match en tant que joueur de cricket.



« Pour Stuart, il s’agit de faire des performances pour gagner et gagner des matchs Ashes. Quand vous lui parlez des sorts qu’il a lancés, ils comptent plus pour lui parce que l’Angleterre a continué à gagner des matchs et des séries Ashes.

« C’est aussi un quilleur très brillant. Il parlera des positions de couture et de la mise en place des frappeurs. La façon dont il pense à obtenir des guichets [is excellent]. Il est l’article complet – la condition physique, la faim, la compétitivité, l’habileté, la luminosité.

« Il a adoré jouer au bowling avec Anderson et a appris de lui, mais il a dû vivre dans l’ombre de Jimmy.

« Quand Jimmy n’a pas été là et qu’il doit être le leader de l’attaque, il le fait. Jimmy a eu une série Ashes tranquille cet été et Stuart a amélioré son jeu.

« Donc, il a vécu dans l’ombre de Jimmy mais quand il est sorti de cette ombre, il a montré à quel point il était un vrai grand. »

Mark Butcher – Il va manquer aux Australiens

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Vithushan Ehantharajah de Cricinfo, s’exprimant avant que Broad n’annonce sa retraite, a décrit le quilleur comme « le type de personne qui entre dans votre cuisine et ouvre votre réfrigérateur » !



« Broad en parle depuis un petit moment pour savoir quand pourrait être le bon moment. Je pense qu’il s’est surpris lui-même par sa performance et le fait qu’il a joué les cinq Ashes Tests.

« Il est devenu papa récemment et attend avec impatience cette transition dans sa vie. Je crois qu’il y a une place pour un quilleur rapide dans l’équipe de commentateurs de Sky, alors qui sait…

« Il s’était préparé pour ce moment et le bonus est qu’il peut sortir au sommet. Très peu d’entre nous ont la chance de le faire. Quelle carrière, quel joueur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Broad a échangé les cautions quelques instants avant que Marnus Labuschagne ne soit renvoyé à The Kia Oval, laissant l’Australien loin d’être impressionné…



« Il va manquer aux Australiens car il fournit cet avantage, mais ils seront également heureux qu’il soit parti car il leur a fait mal au dos pendant très longtemps.

« Je l’ai vu jeune et il avait le talent brut avec le ballon et la hauteur, mais il y avait un esprit de compétition que vous avez vu dès le départ. »

Ricky Ponting – Broad ‘le guerrier ultime des Cendres’

« Je crois qu’il faut juger les joueurs sur la longévité et maintenir des normes aussi élevées au plus haut niveau absolu. Il a disputé 25 tests Ashes consécutifs à domicile, ce qui est incroyable en soi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez chaque fois que Broad a rejeté l’ouvreur australien David Warner dans la série à domicile Ashes



« Nous parlons de Ben Stokes comme étant le guerrier ultime, mais Broad est le guerrier ultime des cendres. Tous ses meilleurs crickets ont été joués dans la série Ashes.

« Les noms et la réputation des gens sont forgés dans ce qu’ils sont capables de réaliser dans la série Ashes et il peut être extrêmement fier de ce qu’il a réalisé.

« On se souviendra de lui pour sa qualité dans sa dernière série. C’est à peu près le moment idéal pour y aller. »