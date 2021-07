Stuart Broad pense que l’Angleterre remportera la Coupe du monde T20 ; salue la profondeur de Side et son cricket « intrépide » | Nouvelles de cricket

L’Angleterre a battu le Pakistan dans la série T20 – et Stuart Broad les soutient également pour la gloire de la Coupe du monde T20

Stuart Broad soutient la profondeur de l’équipe anglaise et le cricket « intrépide » pour leur remporter la Coupe du monde T20 aux Émirats arabes unis et à Oman plus tard cette année.

Angleterre La sertisseuse d’essai Broad faisait partie de Sports aériens‘ équipe de commentateurs pour la série de trois matchs T20 contre le Pakistan, que les hommes d’Eoin Morgan ont revendiquée 2-1 après avoir remporté un match décisif à Emirates Old Trafford par trois guichets avec deux balles à revendre.

L’Angleterre a été privée de Ben Stokes, un joueur polyvalent reposé, et également sans le lanceur rapide Jofra Archer, qui vient de reprendre l’action avec le comté de Sussex après une opération au coude.

Cependant, un certain nombre d’autres joueurs se sont opposés au Pakistan, dont le joueur de la série Liam Livingstone, qui a battu le siècle international le plus rapide de l’histoire de l’Angleterre lors du premier T20 à Trent Bridge, avec seulement 42 livraisons.

2:00 Broad était « bourdonnant » après la victoire palpitante de l’Angleterre à trois guichets contre le Pakistan dans le décideur de la série T20 Broad était « bourdonnant » après la victoire palpitante de l’Angleterre à trois guichets contre le Pakistan dans le décideur de la série T20

Large dit Sports aériens : « Je regardais juste Morgs [Morgan] soulever le trophée et je pense que nous gagnerons la Coupe du monde. Nous avons tellement de bases couvertes. Tout a l’air plutôt rose.

« Stokes entre dans cette équipe, même si je ne sais pas où il bat, et je pense qu’Archer sera un ajout incroyable.

« Nous n’avons pas pris de guichets précoces dans le jeu de puissance dans la série pakistanaise, donc je lancerais Archer trois fois dans le jeu de puissance car vous avez Chris Jordan qui peut jouer à la mort.

Broad dit que Jofra Archer sera un « ajout massif » à l’équipe d’Angleterre à la Coupe du monde T20

« Si soudainement vous obtenez Livingstone au bâton au n ° 7, Sam Curran – qui balance la balle blanche et est un dangereux frappeur d’ordre inférieur – au n ° 8, Jordan au n ° 9, Adil Rashid à 10, vous avez tellement de profondeur là-bas .

« Ils jouent aussi au cricket sans peur, donc on a l’impression que nous allons gagner la Coupe du monde. »

Livingstone s’est rendu au guichet mardi soir, l’Angleterre ayant besoin de 12 balles sur huit et a rapidement cloué sa première balle pour six avant d’être attrapée lors de la prochaine livraison.

1:28 Le joueur de la série Liam Livingstone réfléchit à son énorme six à Headingley et s’il gardera sa coiffure blonde ! Le joueur de la série Liam Livingstone réfléchit à son énorme six à Headingley et s’il gardera sa coiffure blonde !

Broad dit que le fait que Livingstone se soit senti suffisamment en confiance pour prendre le départ immédiatement est un autre rappel de l’état d’esprit positif – et réussi – entretenu par Morgan, qui a conduit l’Angleterre à son premier titre de Coupe du monde des 50 ans en 2019.

Le couturier a ajouté: « Quand vous vous sentez jugé en tant que joueur, c’est une chose très courageuse d’aller frapper votre première balle pendant six ans parce qu’il y a quelque chose dans votre esprit, ‘si je sors ici, ai-je raté ma chance, ai-je laissé tomber l’équipe ?’

« L’état d’esprit [head coach] Chris Silverwood et Morgan ont mis en place avec les joueurs seniors de ce groupe c’est ‘vas-y, si tu sors personne ne va te juger, fais un pas en avant, si ça ne marche pas tu ne seras pas blâmé ‘.

Jouer dans le monde entier pour différentes équipes l’a vraiment aidé. Je l’ai regardé jouer une manche il y a quelques années et cela avait l’air un peu « sloggy », mais maintenant il est clinique avec sa frappe. Il s’est sans doute joué dans la première équipe et c’est une chose difficile à faire avec cette équipe anglaise. Il offre tant à l’Angleterre et s’est fait le bien du monde. Stuart Broad sur Liam Livingstone

« Vous allez gagner plus de matchs que vous n’en perdez en étant positif et Morgan et l’équipe d’Angleterre au cours des dernières années l’ont montré. Il y a eu un trophée de plus de 50 – et il peut y avoir un trophée de 20 aussi – en donnant aux joueurs une liberté mentale.

« Si Livingstone avait essayé d’en éliminer un ou deux, vous avez soudainement besoin de cinq balles sur trois et cela devient un peu nerveux, c’est ainsi que l’Angleterre a joué pendant 20 ans avant le poste de capitaine de Morgan.

« J’ai vu en côtoyant ces joueurs qu’ils frappent la balle de manière si constante maintenant, alors pourquoi ne pas y aller? »

5:08 Large sur ce qui se passe dans l’esprit d’un quilleur lors d’un match de T20 et comment ils peuvent essayer d’empêcher les batteurs de marquer. Large sur ce qui se passe dans l’esprit d’un quilleur lors d’un match de T20 et comment ils peuvent essayer d’empêcher les batteurs de marquer.

Broad a également fait l’éloge des manches de Jason Roy dans le match décisif contre le Pakistan, après que le premier but ait marqué 64 sur 36 balles pour aider l’Angleterre à 92-1 au 11e dans leur poursuite de 155.

Broad pense que Roy – qui a dirigé un stand d’ouverture de 67 avec Jos Buttler (21 sur 22) et a frappé 12 quatre et six dans son coup – a montré du cerveau ainsi que des muscles.

« Il ne s’est pas contenté d’intimider, il a dû s’adapter aux conditions », a ajouté Broad.

0:28 Jason Roy a marqué 64 sur 36 balles pour l’Angleterre à Manchester, atteignant son demi-siècle sur 30 livraisons avec une limite Jason Roy a marqué 64 sur 36 balles pour l’Angleterre à Manchester, atteignant son demi-siècle sur 30 livraisons avec une limite

« Je pense qu’un Roy d’il y a cinq ans est peut-être sorti assez tôt en essayant de frapper un tir massif, mais lorsque le ballon a commencé à saisir les spinners, il a balayé le sol en sachant que le champ extérieur s’était accéléré. Cela montrait un cerveau de cricket brillant .

« Son partenariat avec Buttler était ce qu’un partenariat devrait être. Buttler a rarement du mal à chronométrer une balle de cricket, mais il a eu du mal dans ce match et Roy a saisi le match et a déclaré: » Je me sens plutôt bien ici, je vais nous aider. « »

