Stuart Broad dit que l’équipe de cricket d’Angleterre pourrait suivre les Rangers, Birmingham et Swansea dans un boycott des médias sociaux alors que les abus en ligne continuent d’augmenter

Stuart Broad pense que l’équipe de cricket d’Angleterre serait prête à «prendre position» contre les abus en ligne et à se joindre au boycott des médias sociaux du football.

Les champions écossais des Rangers ainsi que les clubs de championnat de Swansea et de Birmingham sont actuellement en pause d’une semaine à la suite d’attaques racistes contre des individus, l’ancienne star d’Arsenal, Thierry Henry, a quitté ses plates-formes et le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a remis le contrôle de ses comptes à un organisme de bienfaisance anti-cyberintimidation.

De nouvelles actions dans la communauté du football sont attendues et Broad serait heureux d’envisager une réponse similaire dans le vestiaire anglais.

1:52 Ben Stokes, spécialiste anglais, affirme que les entreprises de médias sociaux doivent rendre plus de comptes compte tenu de l’augmentation de la haine en ligne Ben Stokes, spécialiste anglais, affirme que les entreprises de médias sociaux doivent rendre plus de comptes compte tenu de l’augmentation de la haine en ligne

Son compagnon de couture Jofra Archer a rapporté des attaques à caractère raciste qu’il avait reçues sur Instagram à au moins deux reprises l’année dernière et la semaine dernière, Moeen Ali, qui n’est pas sur les réseaux sociaux, a été nommé dans un tweet très controversé de l’auteur Taslima Nasreen qui a été largement diffusé. critiqué dans le sport.

« Il y a de grands avantages pour les médias sociaux, mais si nous devons perdre ces points positifs pendant un certain temps pour prendre position, je serais bien prêt pour cela », a-t-il déclaré. Médias PA.

«Je suis en colère contre ma conviction que quelqu’un pourrait écrire certains des messages à mes coéquipiers qu’ils ont à Jofra. Si vous disiez certaines des choses que les gens disent sur les réseaux sociaux dans la rue, ça ne finirait pas bien, n’est-ce pas?

1:25 L’ancien attaquant de West Ham, Carlton Cole, a félicité Swansea de la panne de courant d’une semaine sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à la question des abus racistes sur les plateformes. L’ancien attaquant de West Ham, Carlton Cole, a félicité Swansea de la panne de courant d’une semaine sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à la question des abus racistes sur les plateformes.

« Je pense que cela vaut vraiment la peine d’avoir une conversation, c’est un message très fort. Vous ne voulez pas qu’une petite minorité gâche les opportunités que vous obtenez via les médias sociaux, mais avez-vous besoin de quelque chose de radical pour l’arrêter ou devrait-il y avoir plus de responsabilité avec l’application créateurs et plus de responsabilité? «

Broad participait à CricketForce #GetSetWeekend de NatWest – un lever de rideau virtuel pour le jeu de base – mais pense que ses pensées trouveraient un soutien au plus haut niveau.

«Nous avons deux leaders solides, Joe Root et Eoin Morgan, et nous parlons constamment de participation, de développement et de ce que nous pouvons faire pour aider différentes communautés à aimer notre sport», a-t-il déclaré.

2:38 L’avocat de la protection de la vie privée des médias Nick McAleenan explique quelles mesures peuvent être prises pour identifier les auteurs d’abus sur les réseaux sociaux et comment ils peuvent être traduits en justice L’avocat de la protection de la vie privée des médias Nick McAleenan explique quelles mesures peuvent être prises pour identifier les auteurs d’abus sur les réseaux sociaux et comment ils peuvent être traduits en justice

« S’il y avait de l’action, cela viendrait des dirigeants dans notre vestiaire et si l’équipe sentait que le changement devait se produire, nous avons des gens vraiment formidables au-dessus de nous dans la hiérarchie, comme Ashley Giles et Tom Harrison, ce serait très ouvert à ce qu’étaient les croyances de l’équipe. «

Broad se lance dans la saison du comté, qui a débuté cette semaine, et vise provisoirement une première sortie dans la visite du Nottinghamshire dans le Worcestershire le 22 avril.

Il a un objectif de trois matches de première classe avant le test d’ouverture de l’été et a hâte de se remettre aux affaires après un programme d’hiver dominé par le spin au Sri Lanka et en Inde.

Broad se lance dans la saison du comté (Crédit Pic – BCCI)

«C’était une période frustrante pour tous les couturiers, c’était comme un rôle à part entière», a-t-il déclaré.

«Ce n’était pas particulièrement amusant en tant que quilleur de couture, mais je suis sûr que lorsque les fileurs indiens viennent en Angleterre, ils ne trouvent pas cela particulièrement amusant non plus.

« J’ai vraiment hâte de m’installer pour 90 overs sur le terrain, un très bon sort pour travailler un batteur et jouer au cricket traditionnel. Je me sens vraiment bien, vraiment positif et j’ai bien joué aux quilles. »

Sky Sports met en place une série de mesures pour lutter contre la haine en ligne

0:59 Jason Lee, responsable de l’éducation pour l’égalité de la PFA, déclare que les abus en ligne peuvent entraîner des « dommages psychologiques » et que le problème doit être résolu Jason Lee, responsable de l’éducation pour l’égalité de la PFA, déclare que les abus en ligne peuvent entraîner des « dommages psychologiques » et que le problème doit être résolu

Chez Sky Sports, tout le monde est le bienvenu – et c’est un message que nous sommes fiers de partager.

Nous nous engageons à faire plus pour lutter contre le racisme, mettre en évidence l’injustice raciale et soutenir les communautés touchées par le racisme.

Les entreprises de médias sociaux sont les mieux placées pour faire face aux contenus préjudiciables sur leurs plateformes, et nous aimerions qu’elles fassent plus. En tant qu’éditeur sur les plateformes de médias sociaux, il nous est difficile de surveiller et de gérer chaque commentaire publié et de prendre des mesures contre chaque commentaire abusif ou haineux.

Mais nous utiliserons le pouvoir de notre portée et de notre voix – et la voix de notre peuple – pour mettre en évidence l’ampleur de la haine en ligne et les dommages qu’elle peut infliger à nos employés, aux invités de nos émissions et à nos clients.

7:07 Dans une interview accordée à Sky Sports News, Fadzai Madzingira, responsable de la politique de contenu Facebook, qui travaille sur Instagram et Facebook, discute des mesures que les entreprises de médias sociaux peuvent prendre aux côtés du gouvernement pour lutter contre la haine en ligne. Dans une interview accordée à Sky Sports News, Fadzai Madzingira, responsable de la politique de contenu Facebook, qui travaille sur Instagram et Facebook, discute des mesures que les entreprises de médias sociaux peuvent prendre aux côtés du gouvernement pour lutter contre la haine en ligne.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

